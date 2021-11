La modelo Giulianna Ramírez pide un ‘milagro’ para poder salvar su vida

Desde hace dos años sufre cáncer de colon en etapa cuatro

Aunque los médicos le dan pocas esperanzas, ella revela porqué se aferra a la vida Terrible historia por la que atraviesa la modelo Giulianna Ramírez, quien sufre por una horrible enfermedad que la mantiene con la firme esperanza de poder salvar su vida, motivo por el cual ha publicado un conmovedor mensaje a través de su cuenta de Instagram para pedir un 'milagro', ya que los médicos no le dan muchas esperanzas de poder vencerla. La modelo Guilianna Ramírez que quiere salvar su vida por cáncer de colon es reconocida por su trayectoria en las pasarelas del mundo, sin embargo, esa felicidad de éxito y fama cambió radicalmente hace dos años cuando en una revisión médica y tras unos estudios, los doctores le diagnosticaron cáncer de colon, por lo que desde entonces mantiene una 'lucha' por no perder la vida y continuar en este mundo. ¿HAY ESPERANZA REAL DE QUE SUPERA LA ENFERMEDAD? Con este video, suman dos famosas que sufren de una enfermedad que amenaza sus vidas y que han publicado un video que prácticamente parecieran despedidas, pues los pronósticos médicos no son nada alentadores, incluso a una de ellas ya le definieron el tiempo que supuestamente le queda de vida. En este caso, la modelo Guilianna Ramírez sufre más por lo que pasará después de lo que sería su muerte que por el hecho en sí, ya que le cuesta mucho dejar a sus tres hijos, por quienes mantiene esta lucha firme, con esperanza y ganas salvar la vida, pero en esta etapa del cáncer, eso parece no ser suficiente, ya que hasta los mismos médicos han dado la peor noticia.

¿PORQUÉ SE AFERRA A LA VIDA? El video de Guilianna Ramírez que quiere salvar su vida lo hizo desde la cama de un hospital y su semblante es desgarrador, el material que publica en su cuenta oficial @newguilianna777 y hasta la mañana de este 27 de noviembre superaba las 28 mil reproducciones. Luce seria, afectada por el mal, pero asegura que no dejará de luchar y hay una poderosa razón para seguir de pie y con vida. Guilianna Ramírez que quiere salvar su vida que sus hijos son su motor y así lo confirma con sus innumerables fotografías que publica en su red social, siempre a lado de ellos en diferentes momentos, siempre todos alegres, llenos de vida. Asegura que el dolor que dejaría su partida es lo que más le preocupa y no tanto su muerte, por lo que ha decidido mantener esa lucha el tiempo que dure.

LOS MÉDICOS PRÁCTICAMENTE LA HAN 'ABANDONADO' POR UNA RAZÓN "Los médicos aquí me han dicho que no pueden hacer nada por mí", explicó en sus redes sociales ante el negativo pronóstico que tienen sobre su enfermedad, por lo que ya solo esperan un milagro, sin embargo, ese milagro se complica por un detalle que sucede en su tratamiento, dijo Guilianna Ramírez al querer salvar su vida. Y es que los doctores le han dicho que las quimioterapias a las que se ha sometido, lejos de ayudarla la perjudica, ya que su organismo las rechaza, motivo por el cual se complica darle un tratamiento especial, sin embargo ella no pierde las esperanzas y junto a sus hijos trabaja por ello. Para ver el video haz click aquí.

¿LANZA RETO A LA MUERTE? Por medio de unas fotografías con sus hijos, la modelo escribió el siguiente mensaje que estremeció las fibras más sensibles de sus fans: "Esto es lo que estoy viviendo, pensando, respirando, por lo que estoy rezando, sufriendo. Esta es la razón por que que quiero seguir en la tierra. No tengo miedo a morir, solo me entristece el dolor que voy a dejar". La imagen de la modelo sobre la cama de un hospital dejó a muchas personas devastadas, pero otras le 'inyectaron' ánimos para seguir adelante en esta lucha, ya que no está solo, tanto amigos, familiares y sus propios hijos, le animan a no perder la fe para no caerse.

¿QUÉ DAÑOS ESTÁ CAUSANDO EL CÁNCER? en el mismo video, la famosa modelo aprovecha para explicar los señalamientos médicos que ha recibido ante la noticia de que tiene cáncer de colon, dice que actualmente son varios los tumores que le han detectado, esto daña varios órganos, entre los que se encuentran los pulmones, es decir el sistema respiratorio, cada día más dañado. ella está decidida a no morir, mantiene la fe para que llegue un "milagro" para poder sanar. Sin embargo, los médicos en Estados Unidos le han aconsejado que se dirija a un hospicio, pero no hace caso y busca sanarse, motivo por el cual en próximos días acudirá a Tijuana, en México para ver otras opciones de tratamiento.

¿QUÉ RECOMENDACIÓN DA A SUS SEGUIDORES? Aun con los terribles pronósticos sobre su salud, la modelo no declina y aprovecha para contar su experiencia para que sirva de testimonio y la gente no descuide su salud, por lo que mandó unas recomendaciones a sus seguidores para que cuando tengan que acudir al médico no pongan excusas. De manera textual dijo sobre los estudios que deben hacerse: "Por favor, háganse una colonoscopia, vivan sin estrés todo lo que puedan, ámense, coman cosas buenas para su cuerpo y su mente, tengan alegría, respiren y recuerden lo que es verdaderamente importante en la vida".

FAMOSA ACTRIZ DICE CUÁNTOS MESES LE QUEDAN DE VIDA El otro caso parecido al de esta modelo Guilianna Ramírez que quiere salvar vida es el de la actriz española Isabel Torres -que interpretó a 'La Veneno' en la serie 'Los Javis'- quien publico un video a manera de despedida, pues los doctores le han dado la peor noticia y es que le resta poco tiempo de vida, debido a una terrible enfermedad que padece, cáncer de pulmón, de acuerdo a una publicación hecha por el portal de noticias de People en Español. La actriz y presentadora de televisión reveló cómo es la situación de salud que vive actualmente y con el material que publicó, dejó destrozados muchos corazones, sobre todo de sus fans que la recuerdan en su participación en la serie de 'Los Javis'. En su cuenta de IG, la artista tiene actualmente más de 100 mil seguidores con más de 120 publicaciones.

¿QUÉ LE PASA A SU CUERPO QUE DECIDIÓ DESPEDIRSE? Las más recientes aparece sin cabello y en otras con él, pero con menos peso, lo que preocupó a sus seguidores por el cáncer de pulmón que padece. El video es desgarrador, aunque ella parece estar en paz, es evidente el dolor y el sufrimiento ya que dice que padece metástasis en algunas partes de su cuerpo, sobre todo en su huesos, es decir que el cáncer que se traslada a otras partes del lugar original donde se inició. El material que subió tiene una duración de 5 minutos y medio y aparece notablemente afectada físicamente, y hasta la mañana de este 16 de noviembre tenía más de 348 mil reproducciones y más de 7 mil comentarios de amigos, compañeros de trabajo, familiares y miles de seguidores que no pudieron contener el dolor que les produce ver la despedida de la actriz que interpretó a 'La Veneno'.

¿QUÉ FAMOSOS SE DESPIDIERON DE ELLA? En el material la artista que hizo a 'La Veneno', confesó a su público que en estos meses la ha estado cuidando su amiga, pero además, dijo que recientemente su primo había fallecido, motivo por el cual varios famosos como Ricky Merino y Paula Echevería le dejaron comentarios que calaron hondo en los demás seguidores, el sentimiento de muchos fue de impotencia por no poder hacer nada al respecto. Actualmente la actriz tiene 52 años de edad, nació en Las Palmas de Gran Canario un 14 de julio de 1969 y además de trabajar en los medios de comunicación, ella es empresaria y es reconocida por sus participaciones en el mundo del espectáculo, pero en los últimos meses su salud se deterioró y al recibir la noticia, decidió despedirse de sus seres queridos.

¿QUÉ SIENTE EN ESTOS MOMENTOS EN SU CUERPO? La misma actriz que hizo a 'La Veneno' dijo de manera textual que este material sería su "último video" y de manera inmediata explicó los motivos: "He tenido un poquito más de metástasis en los huesos". Sobre el motivo del video dijo: "Solo es para eso, que los quiero mucho. No saben lo que me duele. El dolor es lo peor que llevo, pero bueno, es lo que hay. Quería saludarles a todos los que me están saludando en estos momentos, pero no puedo". En su rostro era evidente el dolor y así lo plasmó con sus propias palabras y expresiones de esfuerzo en su rostro: "Me duele muchísimo, me duele mucho, mucho, mucho, pero bueno es lo que hay. Quería darles las gracias por todo lo que han hecho por mi y que la vida es tan bonita y hay que vivirla… Vamos a ver si lo supero y si no, también, la vida es así de caprichosa".

¿CUÁNTO LE QUEDA DE VIDA? Uno de los mensajes que más cautivó a la gente fue el de agradecimiento que tuvo hacia los fans: " que han estado al lado mío, que siempre me han apoyado muchísimo" y también a su familia y amigos". Y es que en sus publicaciones más reciente y ésta, los seguidores no la han dejado solo y le han manifestado mensajes de aliento para seguir adelante, pero ella ha optado por decirles que ya no le queda mucho tiempo de vida. Y es que ella misma confiesa que en su última revisión, los médicos le han dado solamente dos meses de vida, debido a las condiciones adversas que presenta su organismo. Pero las palabras más tristes las dio cuando explicó que pasará en esos dos mesas e incluso, reveló que este podría ser el último video que pudiera subir a las redes sociales la actriz que interpretó a 'La Veneno'. Para ver el video haz click aquí.