Sin embargo, no todo ha ido de maravillas para esta guapa conductora, ya que hace un par de días reveló a través de sus redes sociales que se someterá a una operación, la cual asegura que mejorará su calidad de vida, además de que muchos malestares que padece se irán.

Giselle Blondet siempre se ha caracterizado por ser una de las conductoras más queridas pro el público hispano, y es que a sus ya casi 58 años la presentadora no solo se ha destacado por su inigualable belleza, sino también por su carisma y su forma tan profesional de conducirse hacía los espectadores.

Tras esto, contó la historia de cuando se sometió hace un par de años a una operación de implantes, los cuales le estaban trayendo varias incomodidades a su vida: “Hace muchos años, me coloqué unos implantes para levantar mis senos poque después de tres embarazos no estaba muy a gusto como lucían”.

“Tome una decisión muy importante para mí, y la quiero compartir con ustedes porque me parece que puede ser beneficioso para muchas mujeres. En unos días, me voy a hacer lo que se llama un explante”, destacó Giselle Blondet a través de un video en su cuenta de Facebook, en donde reveló que se someterá a una operación.

Tras esto, Giselle Blondet, quien también fue jurado en la competencia de Miss Latina, señaló que no había sido nada fácil vivir con los implantes y que por eso necesitaba someterse a una operación, la cual confiaba en que le iba a traer grandes beneficios a su salud:

Posteriormente, destacó que esta intervención fue algo que ella eligió, ya que consideraba que ya no era necesario tener estos implantes, además de esta confiada de que tras someterse a esta operación su calidad de vida mejorará bastante y sus enfermedades, al menos la mayoría se irán.

“Lo que les quiero decir es que voy a hacerme esta cirugía por está razón, y también siendo muy honesta, sinceramente es una operación electiva, estoy cumpliendo 58 años y de verdad ya no me interesa tener este tipo de operaciones a los 60 o 70 años, prefiero hacerlo ahora”

Espera que sus enfermedades se vayan y su calidad de vida mejore

Para finalizar, Giselle Blondet, aseguró que tras someterse a esta operación de explante su salud mejorará bastante y todos los dolores que la aquejan y que mencionó con anterioridad, confiándose en el hecho de que esto podrá ayudar a mejorar su calidad de vida:

“Y espero que cuando ya no tenga estos objetos extraños, los dolores de mis manos desparezcan, mejore mis dolores, duerma mejor, me sienta que me pueda enfocar mejor en las cosas y otros síntomas que después los hablaré con ustedes con calma, pero desde ahora les dio que voy a compartir con ustedes todo este proceso”.