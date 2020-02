View this post on Instagram

Esta foto es de hace como 6 años y me encanta. Llegar a los 50 (ya tengo 56 y que…) y sentirme más segura de mi misma que cuando tenía 20 años me llena de emoción. Son tantos los pensamientos que a veces nos atacan al pensar en El Paso de los años! Lo importante es que aprendemos a querernos , a valorarnos y entendamos que la oportunidad y el derecho a ser feliz existe todos los días hasta el último día de nuestra vida. Hay que disfrutar cada etapa y vivir como nos guste . Los quiero! 🥰😘#. . . #tengo56yque #vivelavida #Diosesbueno #amolavida -#sigosoñando #pensamientospositivos #abuelacool