Hoy quiero celebrar la vida de dos personas muy queridas que partieron al cielo el mismo día. Mi adorado tío Enrique, cuantos recuerdos, cuantos momentos bellos y alegres compartidos! Sé que titi Myrna te ha recibido y en el cielo seguirán unidos y felices. Ya descansas tío querido! Y Kathy que para mí era como mi cuñada, pareja de mi primo @bielicki_gabriel estaré siempre agradecida por la felicidad que le diste a mi primo/hermano Gaby. Siempre te recordaremos con mucho amor. Descansen en paz y a mi Gaby mucha fortaleza para poder afrontar estas dos grandes pérdidas en un mismo día 🙏🏻.