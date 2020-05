Tras arduas investigaciones, la policía arrestó a la madre de Alejandro Ripley, un niño hispano autista hallado muerto el viernes, por haber fingido su secuestro en Miami.

Hay una trágica realidad: Alejandro Ripley, de 9 años, un niño hispano autista, está muerto. Y en un giro siniestro durante la investigación, los detectives acusan ahora a su madre, Patricia Ripley, de matarlo, reportó Local 10 casi a la medianoche del viernes.

Un día después de que la mujer le dijo a los oficiales de policía que dos hombres habían secuestrado a su hijo, la madre de 45 años llegó al Centro Correccional Turner Guilford Knight para enfrentar cargos de asesinato en primer grado e intento de asesinato premeditado. Aunque el diario Miami Herald detalló que enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado. Este sábado permanece detenida sin derecho a fianza.

#BREAKING — The mother of a 9 year old who was the subject of an Amber Alert has been arrested and charged with murder in connection to her son’s death. Police booked 45 year old Patricia Ripley into jail hours after Alejandro Ripley’s body was discovered floating in a canal. pic.twitter.com/tQG7eusd0J

“Él era el mundo para sus padres”, manifestó Antoinette Uribe, quien conoce a la familia Ripley porque que su hijo y Alejandro eran pacientes en el Centro de Terapia My Kid, en Country Walk.

Alejandro Ripley era un paciente con trastorno del espectro autista. Uribe dijo que lo recuerda como un niño dulce y feliz. Era un paciente no verbal (no hablaba) y, debido a la pandemia del coronavirus, había pasado más tiempo en casa.

Uribe fue una de las dos docenas de personas que asistieron a un servicio funeral el viernes por la tarde en The Friendship Circle of Miami, una organización sin fines de lucro que ofrece servicios para niños con necesidades especiales.

Mientras los detectives del Departamento de Policía de Miami-Dade seguían investigando el caso, Uribe y otros en el memorial estaban convencidos de que dos hombres habían secuestrado a Alejandro Ripley alrededor de las 8.40 de la noche del jueves y lo mató.

Pero los detectives empezaron a sospechar de la veracidad de la historia contada por la madre cuando vieron un video de vigilancia de un Home Depot en 15750 SW 88 St. que mostraba que Patricia esperó en su auto estacionado por más de 15 minutos antes de reportar el secuestro.

A Florida AMBER Alert has been issued for 9-year-old Alejandro Ripley last seen in Miami. The child was abducted by two males. If located, DO NOT APPROACH. If you have any information please contact the Miami-Dade Police Department at 305-476-5423 or 911. pic.twitter.com/wclDe96qgz

