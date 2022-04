Varios patrulleros del SPD se presentaron en la esquina de las calles East Commerce Way and Amelia Earhart Avenue, en donde los agentes encontraron a dos hombres malheridos a balazos. Los patrulleros pidieron la presencia de los paramédicos del Departamento de Bomberos de Sacramento (SFD, por sus siglas en inglés).

Las autoridades piden ayuda para resolver el crimen

Sin embargo, cuando los paramédicos del SFD llegaron a la escena en las calles East Commerce Way and Amelia Earhart Avenue ya no pudieron hacer nada por Giovanni Isidro Razo Pizano y la otra persona. A los dos se les declaró muertos y el caso lo tomaron los agentes de la División de Homicidios del SPD.

Los agentes del SPD piden a la comunidad que si alguien tiene pistas en el brutal homicidio, se comunique a su oficina al 916.808.5471 o a la organización sin fines de lucro Sacramento Valley Crime Stoppers al 916.443.4357. Todas las pistas se mantendrán anónimas.