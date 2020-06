Justicia Para Giovanni López. Al igual que a George Floyd en Minneápolis, ahora el albañil mexicano Giovanni López muere en detención policial y famosos exigen justicia.

El hecho trascendió en redes sociales con “hashtag” como “#JusticiaParaGiovanni” y es que circuló un video en el que se aprecia que los elementos arrestan con violencia al joven mientras éste se encontraba sentado.

Usuarios en redes sociales exigieron justicia para el joven albañil asesinado en Jalisco.

Giovanni López,fue golpeado por policías de Jalisco por no portar cubrebocas, murió a causa de un traumatismo craneoencefálico, tenía un balazo en el pie, los policías lo mataron, se que no lo vas a compartir por que no es EU#JusticiaParaGiovanni pic.twitter.com/dSUNjQLdtC

