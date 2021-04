“Tengo hasta miedo de que me cierren mi cuenta. Pero basta, tendrías que ser un psicópata total y un asco un diablo para inventar semejante cosa”, fue el mensaje que escribió Frida Sofía para dar a conocer lo que estaba pasando con el material que contenía muestras de apoyo hacía ella. VER VIDEO AQUÍ

“Ya no se ni qué decirles… pero por lo menos ya no nos hacen pen…”, le escribió Frida a una usuaria que dijo que en cuenta le habían bajado un video, la chica escribió lo siguiente: “Totalmente real, en unas horas #yositecreofrida dejó de ser tendencia en Youtube hay una censura de no creerse, el solo mencionarte de desmonetiza, yo no moneticé el video, pero me lo mandaron a revisión #losniñosnosetocan”. Archivado como: Giordana Guzmán prima Frida Sofía.