La información fue confirmada por la agencia de noticias The Associated Press, que reportó que Gilbert Ray Postelle, de 35 años de edad, recibió una inyección letal en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma en McAlester, y los funcionarios de la prisión lo declararon muerto a las 10:14 a. m. Fue la cuarta ejecución en Oklahoma desde octubre, cuando el estado reanudó las inyecciones letales luego de una pausa de casi siete años.

Postelle pidió un último deseo antes de ser llevado a la cámara de ejecución y eso fue una última comida, pero lo más escalofriante sucedió en sus últimos minutos de vida mientras estaba acostado en una camilla con los brazos extendidos a su lado, según reportó la agencia de noticias The Associated Press.

¿Por qué fue condenado a la pena de muerte?

Gilbert Postelle mató a cuatro personas en el Memorial Day del año 2005, en lo que según dijo estaba en conexión con el accidente de motocicleta de su padre que lo había dejado gravemente herido. La policía informó que Postelle, entonces de 19 años, usó un rifle AK-47 cuando mató a James Alderson, de 57 años, Terry Smith, de 56, Donnie Swindle, de 49, y Amy Wright, de 26, en una casa de la ciudad de Oklahoma, de acuerdo con The Sun.

“Hoy no cerró nada”, dijo Shelli Milner, la hermana de Donnie Swindle, una de las cuatro personas por las que Postelle fue condenado por matar. “Su familia sufre como nuestras familias han sufrido durante 17 años. Saber que nunca volverá a caminar por esta tierra me da un poco más de paz que ayer”, según reportó la agencia de noticias The Associated Press. Archivado como: Gilbert Postelle última comida.