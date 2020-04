Dado que muchos contribuyentes en EE.UU. han tenido problemas con Get my Payment, el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) actualizó dicha herramienta.

A través de un comunicado en su página web, el IRS anunció que hay mejoras significativas en la herramienta Get my Payment, que en español significa Obtener mi Pago, para ofrecer una mejor y más fluida experiencia para los contribuyentes elegibles para recibir pagos de impacto económico, también conocidos como cheques de coronavirus.

Las mejoras, que comenzaron la semana pasada y continuaron durante el fin de semana ajustaron varios elementos relacionados con la herramienta en línea, que se estrenó el 15 de abril, de acuerdo con el comunicado.

Los cambios adicionales ayudarán a millones de contribuyentes adicionales con información nueva o ampliada y acceso para agregar información de depósito directo.

“Entregamos Get My Payment con nuevas capacidades que no existían durante ningún programa de ayuda similar, incluida la capacidad de recibir información de depósito directo que acelera los pagos a millones de personas”, dijo el comisionado del IRS, Chuck Rettig.

“Estas mejoras adicionales ayudarán aún más a los contribuyentes”, agregó el funcionario.

“Instamos a las personas que aún no han recibido una fecha de pago a que visiten Get my Payment nuevamente para obtener la información más reciente”, dijo Rettig.

Según la información proporcionada, los equipos del IRS trabajaron largas horas para entregar Get My Payment en un tiempo récord, y continuarán haciendo mejoras para ayudar a los contribuyentes.

“Alentamos a las personas a que regresen y visiten Get My Payment”, agregó Rettig.

“Estas mejoras ayudarán a muchos contribuyentes. Al usar Get my Payment ahora, más personas podrán recibir pagos rápidamente al agregar información de depósito directo”, explicó el comisionado del IRS.

To serve you better, #IRS has enhanced the “Get My Payment” online tool. If you have not yet received an Economic Impact Payment, check this resource again: https://t.co/g7NlRqlV0p #COVIDreliefIRS pic.twitter.com/R6nGq2q0jj

— IRS #COVIDreliefIRS (@IRSnews) April 27, 2020