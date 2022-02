El gesto generoso del mexicano Rogelio Lugo en Atlanta

Rogelio Lugo es un ranchero nacido en México, pero que vive en Atlanta.

Un día se presentó a la estación radial “La Raza” con 10 mil dólares en la mano.

Junto a la Asociación Latinoamericana los entregó a diez jefes de familia.

Por Elan Reyes Pineda

Rogelio Lugo no regaló 10 mil dólares únicamente para ser considerado como un hombre generoso, sino que simplemente tiene en su ser la estirpe de una persona sensible, que comienza por otorgar trabajos dignos a través de su empresa de construcción y de servicios en Georgia. No tiene preferencia de nacionalidades para otorgar un empleo, pero exige calidad y esmero.

Lugo Construction Inc. es la compañía de remodelación comercial que Rogelio, junto a su familia, pudieron crear en Georgia, especializada en trabajos como drywall, ceiling, pintura, finishing, framing, cielo acústico, instalación completa de puertas, gabinetes y cuánto trabajo se requiera en esta apasionante área que ejercen cientos de latinos.

Un acto de generosidad

“El haber aparecido con un cheque de esa cantidad en la Asociación Latinoamericana en Atlanta, para darle la buena nueva a diez jefes de familias, fue un acto que representa un pequeño incentivo para que muchos empresarios hagan lo mismo”, dijo un emocionado Lugo, quien culminó un exitoso 2021, pese a los obstáculos de salud que vive el planeta.

Este ciudadano de origen mexicano también conoce de cerca el impacto de vivir las dificultades de quienes llegan a Estados Unidos, dispuestos a dar su vida para resolver los problemas de sus familiares que se quedaron en cualquier país de América Latina, atrapados en los decaídos sistemas políticos y sociales.