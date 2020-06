Mientras las protestas violentas y manifestaciones causan caos en EEUU por la muerte de George Floyd a manos de la policía, en otros lugares se desarrollaron manifestaciones pacíficas a las que se sumaron policías arrodillados, un gesto de solidaridad que se repitió en todo el país.

Policías mostraron su repudio en todo EEUU por la muerte de George Floyd. Varios uniformados se unieron a las protestas pacíficas en el marco de una nación convulsionada por los seis días de reclamos por la muerte del ciudadano afroamericano durante un arresto brutal.

Las hermosas escenas se repitieron en estados como Nueva York, Nueva Jersey, Florida y ciudades como Washington y Des Moines. En algunas imágenes se ve a oficiales arrodillados o levantando un puño frente a los manifestantes en contra del racismo.

El Gobernador Andrew Cuomo compartió un video en Twitter mostrando oficiales en Queens que se arrodillaron en la calle en la intersección de Jamaica Avenue y 165th Street mientras los manifestantes los vitoreaban y les agradecían el gesto.

“Así es como comienza el cambio”, escribió el Gobernador.

Este es el mismo gesto que hizo la policía de Spokane, en el estado de Washington, Des Moines (Iowa) y Washington DC, capital del país.

“En varias ciudades surgieron escenas de oficiales de policía uniéndose a las protestas por la muerte de George Floyd, marchando con ellos y arrodillándose en solidaridad. Un jefe de policía dijo a ABC: ‘Es una sociedad con la comunidad'”.

“La protesta en Miami tomó un lado humano cuando la policía se arrodilló delante de los manifestantes. La multitud comenzó a llorar y se unió a ellos. Las oraciones de perdón entibiaron muchos corazones”.

