Germán Ortega comparte tremenda revelación en pleno programa en vivo

El actor de Televisa confiesa que cometió robo en una tienda de EEUU

“Me salió del alma, me salió el barrio…”, dijo el famoso comediante e integrante de Los Mascabrothers ¡Vaya, vaya! Hace apenas unos días, en el programa De noche, conducido por Yordi Rosado, el actor de Televisa, así como comediante e integrante de Los Mascabrothers, Germán Ortega, confesó que cometió robo en una tienda de EEUU: “Me salió del alma, me salió el barrio”, expresó. En un video que está disponible en el canal oficial de YouTube de Unicable, el hermano de Freddy Ortega, quienes saltaron a la fama por sus personajes de La Jitomata y La Perejila, comentó que le gustó mucho una chamarra de Mickey Mouse, aunque se le hizo muy cara, pero eso no fue impedimento para que se la llevara. ¿Recibió castigo Germán Ortega tras cometer robo en una tienda de EEUU? Con el buen sentido de humor que lo caracteriza, Germán Ortega recordó que antes de haber cometido robo en una tienda de EEUU, le dio ‘baje’ a un hombre que estaba muy tomado en su natal Puebla. Era apenas un adolescente. Dice que ya pagó por haber hecho esto, pues unos ladrones se metieron a robar su casa en la Ciudad de México. “Eran fajos, pero eran billetes chicos, y estamos hablando de que me alcanzó para repartirle a Freddy y a Raúl (sus hermanos) y me compré en ese tiempo, ¿te acuerdas que eran los tenis Setia? Estaban de moda, estamos hablando de los ochenta, y me compré mis tenis Setia y los llevé a la secundaria y los usé para educación física”, comentó el actor de Televisa.

Le llegó el karma al actor de Televisa El actor de Televisa Germán Ortega contó también, antes de entrar de lleno con su confesión que cometió robo en una tienda de EEUU, luego de que lavara sus tenis y los dejara secando al aire libre, alguien se los robó, por lo que el karma no tardó en cobrarle factura. “Y salgo a gritar, ¿con qué cara?: ‘Pin… rateros, hijos de put…, los odio cab…, hijos de la ching…’. De pronto se me volteó un espejo y me dije a mí mismo que me calmara”. El comediante recordó que en otra ocasión se fue de una taquería sin pagar lo que había consumido, pero en esa ocasión lo alcanzaron y se llevó un gran susto.

¿Se arrepiente Germán Ortega de haber robado? “Estaba yo con (Alejandro) Gou, estábamos en un mall y si compré muchas cosas. Le hablé a Gou y vi una chamarra de piel, que ahí tengo de aniversario de Mickey Mouse con parches, negra, de piel, ‘padrota’, tipo Vaselina y dije: ‘me la voy a ching…’, adrenalina pura”, comentó el actor de Televisa. Germán Ortega aceptó que le salió del alma robarse esta chamarra: “Y dije: ‘ching… su madre’, pero dejé mis cosas adentro y vamos a ver qué ped… porque traía el sensor y me paro y le marco a Gou, pero dejé mis cosas adentro. Salgo de la tienda y dije: ‘ya ching…'”.

Nadie se dio cuenta del robo Al entrar de nuevo por sus cosas, con la chamarra puesta, el comediante Germán Ortega, ya acompañado del productor Alejandro Gou (quien ya estaba enterado de lo que haría y quien le preguntó por el sensor), se arrepintió y decidió no cometer el robo en una tienda de EEUU por todo lo que podría pasar después. “Regreso a la tienda y ‘cachetadón’ con guante blanco, llego con la señora que estaba atendiendo y le digo que no me había dado cuenta que traía la chamarra puesta cuando me salí y no la había pagado y que iba a pagarla y me dice: ‘ay joven, si hubiera gente como usted de honrada'”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Está bueno para darle un buen jalón de greña German Ortega ha recibido fuertes ataques en redes sociales por haberse sometido a un injerto de cabello. El Mascabrother de 53 años tomó la decisión de mejorar su aspecto y su autoestima, aunque postearlo en redes sociales no le ayudó, pues ha recibido más comentarios negativos que positivos por parte de sus seguidores. En entrevista con el programa De Primera Mano, expresó que le extraña cómo la gente ha reaccionado ante tal noticia: “Si vives por el qué dirán ya estás frito. Hay una frase que dice: ‘muchos se ríen de mí porque soy diferente a ellos y yo me río de todos ellos porque son iguales’. Yo soy auténtico y no es soberbia lo que te estoy diciendo”.

Freddy y Germán Ortega, son Mascabrothers tolerantes y pacientes La tolerancia, incluso sus malas rachas, pero especialmente que decretan lo que desean realizar, ha sido la clave para que los hermanos Germán y Freddy Ortega sigan como una divertida dupla de la comedia durante 35 años. Para celebrar sus más de tres décadas en los escenarios de la risa, Germán y Freddy estrenaron en octubre pasado la tercera temporada de Relatos Macabrones, en la barra de Noche de Buenas de Televisa. “Siempre hemos decretado: algún día… Cuando hicimos (la obra) Spamalot dijimos ‘algún día vamos a hacer esta obra de Broadway’. Siempre hemos decretado mi hermano y yo”, comentó Germán, famoso por interpretar a Perejila: “Afortunadamente también hemos tenido altas y bajas, eso es lo que nos mantiene unidos, nos ha fortalecido”.

Los hermanos Ortega fueron vetados por Televisa Recordó cuando su hermano y él fueron vetados por Televisa, se les cerró una puerta, pero se les abrió otra en TV Azteca. Tras su participación en el Mundial de Brasil en Televisa, fueron ignorados para viajar al Mundial de Rusia, dijo Germán, pero lo que al principio fue motivo de tristeza, después se convirtió en un área de oportunidad porque Azteca los convocó para el segmento de comedia de la cobertura mundialista. “Sentí feo, pero mira, el universo, Dios, nuestros ángeles conspiraron, nos habló Pati Chapoy: ‘oigan. queremos que se vayan con Los Protagonistas al Mundial de Rusia’. ¡Ya te imaginarás! Televisa entendió que es trabajo y vivimos de esto”, añadió el actor, quien es Igor en la parodia de Frank e Igor (Con información de Agencia Reforma).