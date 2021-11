“Gente, lamentablemente en la segunda canción nos pasó un accidente en Chimalhuacán. A toda la gente que se encuentra afuera no tiene la culpa pero una persona de allá afuera tiró balazos. A un compañero le dieron un rozón en la cabeza y al compañero del trombón le acaban de pegar uno en la espalda. Gracias a Dios son solo rozones pero no podemos salir”, dijo el cantante Gerardo Díaz.

La violencia no para. Cancelan concierto grupero por detonaciones de armas de fuego. Dos integrantes de la banda Gerardo Díaz y su Gerarquía resultaron lesionados por rozones de bala durante un concierto la noche del pasado viernes en el Recinto Ferial de Chimalhuacán en el Estado de México .

Ante la presencia de mil personas, aproximadamente, la banda interpretaba apenas su segunda canción cuando, al parecer, una persona fue la que disparó al aire cerca del lugar donde se llevaba a cabo este espectáculo. Parecía que las cosas no habían pasado a mayores.

En un video que está disponible en la cuenta oficial de Instagram de Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, se puede escuchar el momento exacto de las detonaciones de arma de fuego que provocaron la suspensión de este concierto grupero.

“Las rechiflas entre los asistentes no se hicieron esperar y más tarde los organizadores decidieron dar por concluido el espectáculo debido a la falta de garantías de seguridad. En el evento, también se presentaron bandas como Emmanuel León y sus Elegantes, Banda RT, así como la agrupación Impacto de Tuzantla Michoacán” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

“Yo sé que ustedes no tienen la culpa”: Gerardo Díaz

“Mi gente, lamentablemente en la primer canción, segunda canción, nos pasó un accidente aquí en Chimalhuacán. A toda mi gente que se encuentra afuera, yo sé que ustedes no tienen la culpa, pero una persona de afuera tiró balazos y lamentablemente a mi compañero le dieron un rozón en la cabeza”.

Visiblemente molesto, aunque tranquilo porque la situación dentro de lo que cabe no pasó a mayores, el cantante Gerardo Díaz compartió que a otro de sus compañeros le tocó un impacto en la espalda: “Gracias a Dios, son solamente rozones y por eso ya no podemos subir al escenario. Espero que me entiendan y lo comprendan, somos seres humanos y quién sabe, la persona que haya hecho eso con qué motivo lo haría”.