Geraldine Bazán no quiere saber nada del tema del video íntimo de Gabriel Soto

La actriz, después de haber adelantado la cena de Navidad con sus hijas, se va de vacaciones a Aspen, Colorado

“Hermosa, brillando como siempre, que no te afecte lo de Soto”, le dice una usuaria

Emprende la huida. Después de que se filtrara el video íntimo de Gabriel Soto en redes sociales, su ex, la actriz Geraldine Bazán, no quiere saber nada del tema y se va de vacaciones a Aspen, Colorado.

Luego de adelantar la cena de Navidad con sus hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda, quienes pasarán esta fecha con su papá, la actriz tomó un avión y se dirigió a esta ciudad de Estados Unidos.

Tanto en sus historias como en sus publicaciones de Instagram, la actriz compartió los divertidos momentos que pasa esquiando en este lugar cubierto de nieve.

Cabe destacar la belleza y delineada figura de Geraldine, sin contar sus espectaculares ojos verdes y natural simpatía.

“Estoy tratando de comer un poco de nieve”: Geraldine Bazán

Como si no hubiera estado enterada del escándalo de su ex, Gabriel Soto, la actriz se ve de lo más feliz y contenta en sus publicaciones, incluso, en una de ellas, dice a manera de broma que está tratando de comer un poco de nieve.

No pasó mucho tiempo para que sus admiradores reaccionaran a estas imágenes y así se expresaron: “Hermosa, brillando como siempre, que no te afecte lo de Soto”, “Soto ya no sabe cómo llamar la atención y ganar dinero el pobrecito”, “La vida tan bella cuando las cosas se hacen bien”.

Por su parte, una usuaria no se quedó con las ganas de mandar una indirecta: “Ella toda feliz y sonriente y los otros ni pueden poner que les comenten porque saben que les van a poner lo que se merecen”.

