Y es que a través de sus redes sociales, también le anunció a sus miles de seguidores la llegada de un nuevo bebé e integrante de la familia, causando no solo sorpresa a sus fieles fanáticos, sino también a sus hijas Miranda y Elissa, quienes no se esperaban la sorpresa de mamá.

Las cosas no habían ido nada bien para la actriz mexicana Geraldine Bazán, y es que desde su polémica separación con el también actor Gabriel Soto, en donde mucho se habló de una posible infidelidad de parte del galán de telenovelas, Geraldine decidió alejarse por completo del drama y centrarse en su carrera y sus hijas.

Al pie de este álbum, Geraldine Bazán les cuestionó a sus seguidores qué nombre le podrían poner a este pequeño felino de ojos azules: “Que nombre le pondremos matarilerileron”, bromeó la guapa actriz en su publicación, la cual ya cuenta con más de 36 mil me gusta.

“Agradezco a todos aquellos que de alguna manera me acompañaron y brindaron su apoyo y cariño (…) Hoy inicio un nuevo capítulo en mi vida de mucha paz, con emoción del porvenir y hermosas expectativas tanto en el ámbito profesional como personal”, comentó en ese momento la actriz. Puedes ver la publicación aquí

Fue en el año 2018 cuando la guapa actriz Geraldine Bazán anunciaba que se había divorciado oficialmente de su ex pareja, el actor Gabriel Soto. Mediante un comunicado oficial, la ojiazul confesaba que ya estaba separada del que fue el amor de su vida: “Por medio del presente, quiero compartirles que el día de hoy mi matrimonio ha concluido legalmente”

Sin embargo, esto no quiere decir que las cosas marcharon viento en popa desde su separación, ya que el pasado 20 de junio, muchos afirmaron que Geraldine lanzó una indirecta a su ex por la presunta infidelidad del actor hacía ella y mediante una entrevista para el canal Pinky Promise, la rubia decidió contarlo todo.

Habla sobre infidelidad

“Muchas veces la gente piensa que la infidelidad es ‘ay, por qué a ti, si eres hermosa’. La infidelidad no es problema tuyo, o de quién lo sufre, es problema del otro. Al final le pusieron el cuerno y está hermosa, pero no, no tiene nada qué ver con ella”, expresó Geraldine Bazán sin mencionar nombres.

Con tono serio, la actriz mexicana dijo también que “seas quien seas”, el hecho de que se dé una infidelidad en una relación de pareja es “de la otra persona”. En las redes sociales del programa Suelta la sopa se retomó esta publicación y las reacciones no tardaron en llegar (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).