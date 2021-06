Geraldine Bazán sorprende con sus declaraciones

La actriz mexicana habla sobre infidelidad y parece mandarle una indirecta a su exesposo, el también actor Gabriel Soto

“Se ve mejor que antes que con el viejo de Gabriel”, expresan usuarios

¿No lo supera? La actriz mexicana Geraldine Bazán concedió una entrevista al canal de YouTube Pinky Promise, donde habló sobre varios temas, entre ellos, la infidelidad, y tal parece que le mandó una indirecta a su exesposo, el también actor Gabriel Soto.

Cabe recordar que Geraldine y Gabriel estuvieron casados por casi tres años, y fruto de su amor, nacieron sus hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda. En medio de constantes rumores de infidelidad de parte de él, al poco tiempo hizo oficial su relación con la actriz rusa Irina Baeva.

Geraldine Bazán habla sobre infidelidad

“Muchas veces la gente piensa que la infidelidad es ‘ay, por qué a ti, si eres hermosa’. La infidelidad no es problema tuyo, o de quién lo sufre, es problema del otro. Al final le pusieron el cuerno y está hermosa, pero no, no tiene nada qué ver con ella”, expresó Geraldine Bazán sin mencionar nombres.

Con tono serio, la actriz mexicana dijo también que “seas quien seas”, el hecho de que se dé una infidelidad en una relación de pareja es “de la otra persona”. En las redes sociales del programa Suelta la sopa se retomó esta publicación y las reacciones no tardaron en llegar (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).