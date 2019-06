Página

Geraldine Bazán da cachetada con guante blanco a Gabriel Soto

La actriz filtró unas sexys fotos en su cuenta de Instagram

Un día antes Gabriel Soto le había dejado un mensaje que molestó a muchos

Luego del polémico mensaje que le escribió Gabriel Soto en una foto, Geraldine Bazán le dio una ‘cachetada con guante blanco’ a su exesposo.

Y es que la actriz mexicana apareció más sexy que nunca, en unas fotos que publicó en su cuenta de Instagram.

En las fotos, Geraldine Bazán lleva un diminuto bikini color ivory y una sexy tira de colores, con el que puede presumir al máximo su espectacular figura.

La exesposa de Gabriel Soto aparece de cuerpo completo al pie de una alberca, que tiene como impresionante fondo un muelle, palmeras y el profundo azul del mar de la República Dominicana, donde actualmente se encuentra trabajando en uno de sus nuevos proyectos.

Precisamente, una foto que publicó acerca de lo difícil que es dejar a sus hijas mientras se encuentra de viaje por trabajo, fue la que levantó la polémica un día antes.

En la foto, Geraldine Bazán aparece abrazando a su pequeña hija y escribió: “Me tocó trabajar fuera de mi país, por un par de semanas, estoy muy contenta de hacerlo por este proyecto, muy feliz!! Estando ya en mi habitación estudiando para el rodaje de mañana reviso mi cel y me encuentro con esta foto que me recuerda que claro que se hacen sacrificios, en este caso estar lejos de ellas por estos días aunque no son muchos siempre es duro. Vale la pena!! Ellas reconocen y saben que mami está trabajando en lo que ama y apasiona por y para ellas. Y yo no puedo amarlas y extrañarlas más!!”.