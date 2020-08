Sensuales publicaciones de Geraldine Bazán alborotan las redes.

Competencia de bikinis entre actrices.

Mensaje “subliminal” a su ex- esposo.

GERALDINE BAZÁN vs IRINA BAEVA : ¡Guerra de fotos en sexys bikinis ! Geraldine Bazán, no cabe duda que su belleza es impresionante, y que espléndidamente, hace notar cada vez en las fotos que sube en Instagram, siempre luciendo una sonrisa perfecta y una deslumbrante cabellera rubia y atuendos que hacen resaltar su estilizada figura, tal como lo muestra en esta fotografía que compartió en sus redes sociales, donde se le ve disfrutando del sol del verano y con un atuendo sport, que nos indica que siempre está al cuidado de su salud y que se mantiene totalmente en forma.

En una sus fotos más recientes en Instagram la actriz se ve muy contenta y jovial en compañía de sus hijas y muy relajada en las paradisíacas playas de Quinta Roo, donde ella expresa “El cuerpo necesita descanso, la mente paz y el corazón alegrías”; los comentarios no tardaron en llenar la publicación, en especial los fans que la ha seguido por años, como una admiradora que tiene una cuenta con el nombre de “@hermosageraldinebazan” donde le escribe: “Eso es vivir la vida, es lo que tu nos proyectas!, te mereces lo mejor del mundo Gery, me proyectas tanta paz y tranquilidad , me siento orgullosa de ser tu fan”.

Geraldine Bazán no solo muestra su actitud positiva en redes, también aprovecha para demostrar que no pierde su sensualidad y encanto, como en esta foto publicada el pasado 7 de agosto, donde se muestra en una pose relajada entre una palmera donde luce una piel totalmente bronceada y portando un reservado traje de baño color chocolate y enmarcando su hermoso rostro con unos maxi-pendientes en color oro que hace resaltar el color de sus ojos y su cabellera de impacto que tanto la distinguen.

Pero el día de ayer Geraldine Bazán hizo revuelo en redes sociales con un fotografía que dejó a todos en SHOCK

Nada más y nada menos, Geraldine Bazán publicó una imagen dónde sale sentada en la arena blanca típica de las playas de Quintana Roo, con un sombrero de paja, unos lentes de sol super trend y un bikini que roba suspiros de color negro , la renombrada actriz luce sonriendo sosteniendo un jugoso coco verde.

¡Pero eso no fue lo que más impactó!…