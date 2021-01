Geraldine Bazán deja con la boca abierta a sus seguidores

Después de la reaparición de Gabriel Soto con Irina Baeva, la actriz mexicana posa en bikini

“Esa tranquilidad que irradias no te la quita nadie”, expresan usuarios

Cobra venganza. Mientras Gabriel Soto reapareció con Irina Baeva, la actriz mexicana Geraldine Bazán posa en bikini desde la playa y provoca reacciones de todo tipo entre sus fans.

Días después de que se filtrara el video íntimo de Gabriel Soto, su ex Geraldine Bazán ha compartido imágenes acompañada de sus hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda, así como con sus amigos, con los que pasó sus vacaciones en Aspen, Colorado, en los Estados Unidos.

Pero ahora, de regreso en México, la actriz no lo pensó mucho para dejarse ver en bikini luciendo su estilizada figura a sus 37 años de edad.

En su cuenta oficial de Instagram, la actriz subió una serie de imágenes que hasta el momento tiene más de 170 mil “Me gusta”, donde escribió lo siguiente:

“Hogar lejos del hogar. Mi primer día del año, nada mal, ehhh!!! Y como no me podía decidir, pues posteo todas”.

“Estás en tu mejor momento”

“Es algo que yo creo es bastante vergonzoso para él y demasiado vergonzoso para mis hijas”, fue lo que respondió la actriz a la pregunta de cuál era su opinión sobre el video íntimo que se filtró de su ex, Gabriel Soto, quien días después reapareció junto a Irina Baeva.

Y en esta ocasión, que Geraldine Bazán lució espectacular en bikini, no faltó quien mandara una indirecta a su ex sin necesidad de decir algo más: “Esa tranquilidad que irradias no te la quita nadie. Definitivamente, estás en tu mejor momento”.

La actriz y modelo rusa Irina Baeva no podía quedarse fuera del tema y así la recordó una usuaria: “Y muchas no tienen hijos por no perder la figura”.