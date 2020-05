Georgia recibió el primer envío de Remdesivir, fármaco que parece ayudar a los pacientes con coronavirus.

Funcionarios estatales trabajarán con el Departamento de Salud Pública para determinar cómo se distribuirá.

El martes, Georgia reportó casi 35,000 casos confirmados en general y 1,465 muertes confirmadas por el virus.

El estado de Georgia recibió el primer envío de Remdesivir, un fármaco que experimentalmente parece ayudar a los pacientes con coronavirus, por lo cual su uso fue aprobado a principios de mes por las autoridades sanitarias federales.

“Estoy muy agradecido con el presidente Trump, el vicepresidente Pence y el grupo de trabajo Coronavirus por su liderazgo mientras luchamos contra la propagación del coronavirus”, dijo el gobernador Brian Kemp al anunciar el arribo del primer cargamento, informa 11Alive en Atlanta.

Tras la llegada del medicamento, primero que se muestra a nivel nacional para combatir el coronavirus, funcionarios estatales en Georgia trabajarán con el Departamento de Salud Pública para determinar cómo se distribuirá.

En declaraciones a los medios, Kathleen E. Toomey, comisionada del Departamento de Salud Pública de Georgia, dijo que reunirían un equipo que incluye directores de salud. “Queremos asegurarnos que los hospitales, especialmente los más afectados, tengan acceso a este medicamento. Se enviará a hospitales, no a otros proveedores”, aseguró.

Al hablar sobre el tratamiento de emergencia con el Remdesivir, Kemp afirmó que quienes lo reciban deberán seguir las pautas federales. “Las personas que lo entienden –explicarán cómo lidiar e informar–, para ayudar con la parte clínica de eso”, destacó.

Kemp optimista en la lucha contra el virus de Georgia mientras persisten las preocupaciones

El gobernador Kemp alivió algunas restricciones el martes a las empresas y las operaciones de cuidado infantil, pero dijo que mantuvo las normas más actuales hasta al menos finales de mayo.

El gobernador republicano reiteró que cree que Georgia está conteniendo la enfermedad respiratoria COVID-19, a pesar de las áreas de preocupación.

Kemp dijo que está más alentado por la baja demanda de camas de hospital de cuidados críticos desde que comenzó a relajar las restricciones el mes pasado. “Sea lo que sea que esté sucediendo, nadie va al hospital por eso”, dijo Kemp en una conferencia de prensa.

El número de pacientes hospitalizados volvió a caer el martes a 1.125 en todo el estado, el más bajo desde que el estado comenzó a mantener esas estadísticas el 8 de abril. Mientras tanto, el número de ventiladores en uso aumentó hasta 884.

Los mejores expertos en salud continúan advirtiendo que aflojar las restricciones demasiado rápido podría provocar un resurgimiento de infecciones. Kemp ha captado la atención a nivel nacional con sus movimientos de reapertura porque se encontraban entre los primeros y más agresivos.