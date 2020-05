Georgia registra mil casos de coronavirus en las últimas 24 horas

Las autoridades sanitarias de Georgia confirmaron este viernes al mediodía mil casos más de coronavirus en el estado, lo cual eleva la cifra total de enfermos a poco más de 27 mil personas, de la cuales han fallecido mil 140.

Las nuevas cifras salen a la luz cuando el gobernador Brian Kemp permitió que su orden de refugio en el estado expire a la medianoche del jueves, pero extendió sus poderes de emergencia hasta el 12 de junio y les diji a los ancianos y médicamente frágiles que se queden en casa hasta entonces.

