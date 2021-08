Reconocen en Georgia a “mujeres audaces” con Premios Moxie 2021

“Mujeres audaces” fueron reconocidas en Georgia con los Premios Moxie 2021.

De entre más de 90 finalistas fueron premiadas siete mujeres y organizaciones.

Los Premios Moxie son otorgados por la Cámara de Comercio de Gwinnett.

La Cámara de Comercio de Gwinnett, en el área metropolitana de Atlanta, reconoció a más de 90 mujeres y organizaciones finalistas de los Premios Moxie 2021, de las cuales resultaron siete ganadoras, en una ceremonia en el Northside Hospital que incluyó un panel sobre cómo convertir los obstáculos en oportunidades.

Los Premios Moxie 2021 reconocieron tanto a organizaciones que apoyan el avance de la mujer y que son lideradas por ellas, como a mujeres individuales que logran romper esquemas y ser líderes en campos o industrias dominados por los hombres, en ambos casos (organizaciones y mujeres) relacionados con el condado de Gwinnett, en Georgia.

LAS MUJERES PREMIADAS

En este 2021, las premiadas fueron Georgia United Credit Union, reconocido con el Premio al Empleador Iluminado; Lorri Christopher, de la ciudad de Peachtree Corners, merecedora del Premio Greater Good, mientras que el Premio a la Influencia fue para Michelle Anglin, del Departamento de Policía del condado de Gwinnett.

La única latina ganadora en la jornada fue Maria Uribe, de Junior Achievement of Georgia, galardonada con el Premio On the Rise; el Premio a la Organización Destacada fue para Liderazgo Gwinnett, mientras que el Premio Pay It Forward se otorgó a Jill Edwards, de United Community Bank, y el Premio Moxie fue para Venessa Harrison, de AT&T.