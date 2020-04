El estado de Georgia reabrió este viernes algunos negocios no esenciales a pesar del desacuerdo con el presidente Trump.

La orden, firmada por el gobernador Brian Kemp, permite que ciertas empresas vuelvan a abrir el viernes con precauciones.

Varios comercios hispanos en Georgia se aprestaban este viernes a abrir sus puertas tras estar más de un mes cerrados, luego de la orden del gobernador Brian Kemp que permitió que los llamados negocios no esenciales comenzaran a prestar servicios hoy.

Algunas empresas dieron los primeros pasos hacia la reapertura en Georgia el viernes cuando el gobernador republicano facilitó un cierre de un mes en medio de las advertencias de los expertos sobre un posible nuevo aumento en las infecciones por coronavirus y una potente objeción del presidente Donald Trump.

En Atlanta, un periodista de WSB-TV tuiteó una foto de un hombre que se cortó el pelo: fue uno de los primeros clientes en una peluquería que estaba reabriendo.

Una bolera en Roma publicó en Facebook que estaba volviendo al negocio con reglas de distanciamiento social, que incluían un límite de seis personas a un carril y abundante desinfectante para manos.

Con las muertes e infecciones aún en aumento en Georgia, muchos propietarios de negocios planearon permanecer cerrados a pesar de la garantía del gobernador Brian Kemp de que las visitas al hospital y los nuevos casos se han estabilizado lo suficiente como para que los barberos, tatuadores, masajistas y entrenadores personales vuelvan a trabajar con ellos. restricciones

David Huynh tenía 60 clientes reservados para citas el viernes en su salón de manicura en Savannah. Dijo que es menos de la mitad de los clientes que normalmente vería. Pero también está comenzando con menos técnicos de uñas para permitir estaciones de trabajo vacías entre ellos.

El negocio de Huynh, Envy Nail Bar, ha estado cerrado desde el 26 de marzo. Pero las pérdidas se extienden más allá del mes en que fue cerrado.

“Perdimos graduaciones, graduaciones y bodas”, dijo Huynh. “Ya veo que las tiendas cierran permanentemente. … Mucha gente no se da cuenta, si la nación permanece cerrada por más tiempo, habrá graves consecuencias “.

La orden de Kemp que permite que ciertas empresas vuelvan a abrir el viernes requiere precauciones, como examinar a los clientes para detectar posibles síntomas, proporcionar al personal máscaras y otros equipos de protección disponibles y realizar limpiezas frecuentes.

El gobernador ha dicho que es imperativo comenzar a aliviar el sufrimiento económico de su estado. El Departamento de Trabajo de Georgia anunció el jueves que 1.1 millones de trabajadores, aproximadamente una quinta parte de la fuerza laboral del estado, solicitaron desempleo en las cinco semanas desde que comenzó la crisis.

Los expertos en salud pública han advertido que la reapertura demasiado rápida podría desencadenar un resurgimiento de coronavirus. Prevenir eso requerirá una mayor prueba y un seguimiento sólido de los contactos de las personas infectadas. Georgia se ha clasificado en los 10 estados más bajos para las pruebas per cápita. Pero el estado está mostrando progreso. Georgia informó el jueves 7,000 nuevas pruebas, su total diario más alto hasta el momento.

El cronograma de Kemp para reiniciar la economía resultó demasiado ambicioso incluso para Trump, quien dijo el miércoles que “no estaba de acuerdo” con el plan republicano.

Shannon Pengitore, terapeuta de masaje en Marietta, a las afueras de Atlanta, hizo que algunos clientes pidieran citas esta semana. Pero no está lista, diciendo que no ha visto protocolos claros del estado para protegerse a sí misma y a sus clientes.

“La terapia de masaje es el contacto continuo con el cliente durante largos períodos de tiempo en una habitación pequeña”, dijo Pengitore. “Si no estoy realmente cómodo con esto, ¿qué se les está transmitiendo? Es mucha ansiedad “.

A partir del lunes, Georgia permitirá que los cines vuelvan a abrir y los restaurantes reanuden el servicio de cena, siempre y cuando los clientes se mantengan a distancia.

El chef Hugh Acheson, propietario de tres restaurantes de alta cocina en Atenas y Atlanta, dijo que Georgia está realizando muy pocas pruebas para reabrir de manera segura. También duda que sea rentable.

“Si abro restaurantes elegantes en el centro de Atlanta y … 25 personas se presentan a cenar porque estoy lo suficientemente descarado para hacer esto, eso no es suficiente para ganar dinero y seguir en el negocio”, dijo Acheson.

Bethany Farmer trabaja en un estudio de yoga en Atlanta y tiende un bar en una hamburguesería. Ella dijo que ninguno de los dos le ha pedido que regrese todavía, y eso está bien para ella. Teme que los negocios lentos signifiquen salarios reducidos, y el virus sigue siendo una gran amenaza.

“Podría ser portador incluso si no siento nada”, dijo Farmer. “Me preocupo por todas las otras personas con las que me encontraría”.