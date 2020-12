Las elecciones del Senado en el estado de Georgia se llevarán a cabo el próximo 5 de enero

Para motivar al voto latino, el grupo Las Cafeteras lanzó una versión en spanglish de una famosa canción

Se trata del tema Georgia on my mind, el cual se hizo popular con Ray Charles

Con motivo de las próximas elecciones del Senado en el Estado de Georgia el próximo 5 de enero, el grupo Las Cafeteras lanzó una versión spanglish del tema Georgia on my mind de Ray Charles.

Hace apenas unos días, el pasado 14 de diciembre, comenzó el periodo de votación temprana para la segunda vuelta electoral del Senado de Georgia.

Varios artistas, entre ellos Eva Longoria y America Ferrera, así como el grupo Las Cafeteras, han colaborado de diferentes maneras para que los ciudadanos acudan a votar.

Según reportó el portal Noticias ya, esta versión en spanglish de Georgia on my mind tiene como objetivo crear un himno electoral para las comunidades latinas y negras, además de haber sido apoyada por New Georgia Project y Poder Latinx, organizaciones que enfocan sus esfuerzos en los jóvenes votantes de color en el estado de Georgia.

Georgia on my mind en cumbia y trap

El video de este tema, que hasta el momento tiene más de 60 mil vistas, está disponible en el canal oficial de YouTube de Las Cafeteras. Esta versión en spanglish de Georgia on my mind la describen de la siguiente manera:

“Reimaginamos la canción como una cumbia con elementos trap para construir puentes entre la cambiante demografía en el Sur. El video cuenta una historia de todos aquellos que están apoyando a Georgia, mirando hacia Georgia, viajando a Georgia, para amplificar las voces de las personas que se organizan para terminar la lucha”.

Participan también con Las Cafeteras como artistas invitados QLVN y Sergio Mendoza.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ