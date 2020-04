El número de muertos en Georgia por coronavirus superó los 1.000, según informó el gobierno del estado, lo que reaviva los temores de que la decisión del gobernador, Brian Kemp, de abrir los negocios “no esenciales” fue prematura.

De acuerdo con los datos divulgados este martes por el Departamento de Salud Pública de Georgia, un centenar de las 1.026 muertes se produjeron en las últimas 48 horas, luego de la apertura el pasado viernes de salones de belleza, peluquerías, barberías, gimnasios, sitios de tatuaje y boleros, entre otros.

A estos negocios se sumaron el lunes restaurantes y salones de cine, en una segunda fase de apertura de la economía estatal, que fue anunciada la semana pasada por Kemp y que ha sido duramente criticada por los alcaldes de las ciudades más importantes de Georgia, como Atlanta, Augusta y Savannah.

Keisha Lance Bottoms, alcaldesa de Atlanta, una de las localidades más afectadas por el coronavirus -al reportarse más de 2.700 casos en el condado de Fulton, donde se encuentra situada la ciudad- urgió a los residentes a mantenerse confinados en sus hogares e instó a los propietarios de negocios a esperar.

“Lo que realmente me preocupa en los últimos tres días, hemos visto el aumento más alto en el número de personas que ingresan a nuestro hospital principal, el Hospital Grady, que es el centro de trauma más grande del sureste, con síntomas de COVID-19”, dijo la alcaldesa.

El mismo presidente Donald Trump dijo en al menos dos ocasiones que no estaba de acuerdo con la decisión del mandatario estatal, que ha insistido en que la tomó tras recibir el aval de expertos y de datos que confirman una mejoría de la situación.

