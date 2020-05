Georgia levanta restricciones para hacerse una prueba de coronavirus

El gobernador Brian Kemp dijo que cualquier georgiano que quiera ahora puede hacerse la prueba del coronavirus, independientemente de que muestre síntomas, incluso si los sitios de pruebas móviles tuvieron que detenerse esta semana debido a problemas con el flujo de información y el informe de resultados a aquellos quien había sido probado.

El aflojamiento de los criterios de prueba se produce cuando Georgia traza un curso agresivo para reabrir en medio del brote de virus, a pesar del hecho de que partes del estado todavía están luchando contra los puntos críticos de infección.

Gainesville, una ciudad a unas 50 millas al noreste de Atlanta conocida por su industria de procesamiento de aves de corral, se ha convertido rápidamente en una de las áreas más afectadas del estado y es una preocupación creciente para los funcionarios.

The area around Gainesville in north Georgia has become an epicenter of new coronavirus cases, as nearly 400 workers in the poultry industry have tested positive for the disease. #gapol https://t.co/9fhOHlh9EB

