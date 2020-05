Georgia: la importancia del Censo aún en tiempos de coronavirus

MundoHispánico, comprometido con el bienestar de la comunidad latina e hispana del estado Georgia, hace un llamado a que participen en el Censo 2020, recordándoles que es vital para poder conocer las necesidades y en base a ellas buscar las posibles soluciones para una mejor calidad de vida.

En diálogo con María Alejandra Bastidas, vicepresidenta de Contenido de MundoHispánico, Gigi Pedraza, directora ejecutiva del Latino Community Fund, afirmó que solo el 80% de la población recibió en sus hogares el formulario para completar el Censo 2020 en el estado de Georgia, debido a la crisis del coronavirus.

Sin embargo, luego de que el gobernador Brian Kemp autorizara la reapertura de algunos comercios, las oficinas del Censo también retomaran sus actividades para continuar con el proceso de conteo y conocer la cantidad exacta de individuos que existe en la actualidad.

Census: Metro Atlanta packed on 730,000 more residents in nine years https://t.co/SzgxEZoCYO

— Curbed Atlanta (@CurbedAtlanta) March 31, 2020