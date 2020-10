Georgia: Emprendimiento latino en tiempos de coronavirus

Hispanos encontraron una oportunidad para empezar el negocio de sus sueños

El trabajo duro y la dedicación son pilares fundamentales de un emprendedor

El año 2020 revolucionó la vida de todo el mundo. Ricos y pobres, blancos y personas de color. La pandemia del coronavirus dejó evidenciado que no importa el dinero, la clase social o el cargo que una persona ocupe, porque este virus afectó a muchos.

Pero, ¿ha tenido algo positivo el coronavirus? ¡Por supuesto que sí!

Uno de los mejores escenarios que ha desarrollado esta pandemia es la oportunidad de convertir esta amenaza en fortaleza y oportunidad de mejora: El nacimiento de nuevos emprendedores.

Desayunos diferentes

Sindy León, colombiana, soñaba con la idea de iniciar un negocio de desayunos personalizados para agradar a un ser querido por un motivo especial.

Como era empleada y estudiante al mismo tiempo, postergaba la idea de emprender hasta encontrar el momento indicado que le permitiera desarrollarlo.

“Trabajaba de cajera en un restaurante y estaba estudiando inglés. Una vez en mi trabajo me puse a pensar que podía hacer algo más que me gustara y me ofreciera la oportunidad de generar dinero extra. Como tenía habilidades y era fácil para mí, se me ocurrió el negocio de los desayunos como un regalo que las personas pudieran dar”, comentó León.

Esta idea navegaba en su cabeza y no fue hasta que inició la pandemia cuando se vio obligada a ponerla en marcha porque había perdido su empleo producto de la cuarentena y necesitaba un sustento económico para poder asumir sus gastos.

