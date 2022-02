La policía indicó que el empleado de prevención de pérdidas y un oficial de policía de Hondo quien estaba fuera de servicio en ese momento sometieron y detuvieron a George Trevino, mientras que la mujer con quien estaba huyó con los artículos robados, que no fueron precisados por las autoridades.

La policía explicó que los agentes policiales que llegaron al lugar no pudieron evitar que George Trevino se tragara la bolsita llena de presunta droga, lo que significó una situación riesgosa para su salud, por lo que las autoridades tuvieron que actuar rápidamente para evitar un mayor problema.

Según el reporte de News 4 SA, los investigadores encontraron varias condenas por robo en el historial delictivo de George Trevino, lo que aumentó el cargo de robo de menos de 2,500 dólares al que se enfrentaba. El valor total aproximado del artículo robado fue de tan solo 9,88 dólares, precisó el mencionado diario. No se informó si se le impuso una fianza al acusado o si ya logró salir de prisión.

Exjefe antidrogas intentaba huir

Por la tarde, desde Bolivia, el canciller Rogelio Mayta, confirmó que llegó el pedido de detención preventiva con fines de extradición de Dávila. “Estamos en el inicio de la solicitud”, dijo en conferencia de prensa. Añadió que la cancillería revisará si la solicitud cumple con los requisitos tras un tratado que firmaron Estados Unidos y Bolivia en 1995. “Se tiene dos caminos. Si se cumple los requisitos se remite al Tribunal Supremo de Justicia y si no los cumple se las devolvemos”, mencionó, según el reporte textual de AP.

Sobre la recompensa, el canciller dijo: esa “es normativa de los Estados Unidos… acá en Bolivia no tiene ningún tipo de efecto menos en relación de estados. Estados Unidos nos ha comunicado por gentileza diplomática. Como estado no tenemos nada que decir sobre esa recompensa”. AP explicó que Dávila, de 57 años, fue detenido el mes pasado en Bolivia y presentado a la prensa. La policía dijo que el exjefe antidrogas de Morales trataba de huir a Argentina. El boliviano fue enviado preventivamente por seis meses a la cárcel y la justicia boliviana lo investiga por legitimación de ganancias ilícitas, ya que supuestamente hizo movimientos bancarios que no pudo explicar.