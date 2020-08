George Lopez | Biografía

Año Título Personaje

2002 Los Hermanos García Sr. Fender

2002 Curb Your Enthusiasm Él mismo

2002 George López Él mismo

2003 The Sharon Osbourne Show Invitado especial

2004 The Sharon Osbourne Show Invitado especial

2004 The Ellen DeGeneres Show Invitado especial

2004 Naughty or Nice Henry Ramiro

2005 The Tony Danza Show Invitado especial

2005 The Ellen DeGeneres Show Invitado especial

2006 The Ellen DeGeneres Show Invitado especial

2006 Freddie George

2007 America’s Mexican Él mismo

2007 The Naked Brothers Band Él mismo

2007 The Ellen DeGeneres Show Invitado especial

2008 The Bonnie Hunt Show Invitado especial

2008 Reno 911! Alcalde de Reno

2009 Nickelodeon’s Kids Choice Awards 2009 Presentador

2009 López Tonight Presentador

2009 The Oprah Winfrey Show Invitado especial

2009 Mr. Troop Mom Eddie Serrano

2009 The Ellen DeGeneres Show Invitado especial

2009 Tall, Dark, & Chicano Él mismo

2011 America’s Got Talent Grouchy Smurf (voz)

2012 Take Me Out Presentador

2012 It’s Not Me, It’s You Él mismo

2013 Shake It Up George Martínez

2014 Saint George George

2015 Real Rob Él mismo

2016 Lopez Él mismo

2016 America’s Got Talent Juez invitado

2017 The Comedy Get Down Él mismo

2018 The Garbage Man Show

2019 The Casagrandes Ernesto Estrella (voz)