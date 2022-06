Cabe recordar que Haney es un boxeaor invicto y poseedor legítimo del cinturón, sin embargo, eso no fue impedimento para detener a su oponente, quien buscará hacer historia y convertirse en uno de los grandes de la historia del boxeo mundial con sus capacidades.

En esta nota te diremos todo lo que tienes que saber sobre esa pelea, que ha sido una de las más esperadas, ya que Kambosos defenderá sus títulos unificados de peso ligero para el primera vez, un plus que le da a los amantes de las apuestas y de los que aman el cuadrilátero.

Este día se llevará a cabo una de las peleas más esperadas del año cuando se enfrenten esta noche los temibles peleadores George Kambosos vs Devin Haney, un combate que promete mucho, pero las apuestas no están para ningún lado, lo que la hace más atractiva, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias Forbes .

George Kambosos Devin Haney: QUÉ SE HAN DICHO?

Sobre la pelea, Kambosos dijo lo siguiente: “Podría haber peleado con cualquiera. Podría haber peleado con el basurero afuera si hubiera querido, pero te elegí a ti. No eres mi mandatario. Te elegí a ti”, esto durante una conferencia de prensa esta semana.

Y agregó: “Tuve que pasar por todas las adversidades. Tuve que ganarme mis cinturones, los gané de la manera más difícil. No como este tipo. Le dieron un regalo. Me gané el mío. Saqué lo mejor. Es genial estar de vuelta en casa, genial tener el apoyo. Sé que el estadio estará lleno de mi apoyo, pero me encanta pelear. Él y yo allí, en ese ring. Es un gran momento para el boxeo australiano y estoy muy emocionado”. Archivado como: George Kambosos Devin Haney