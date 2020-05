George Floyd hermano. El hermano de Gregory Floyd, hombre afroamericano muerto a manos de un policía blanco en Minneapolis, Minnesota, rompió el silencio y pidió que los cuatro oficiales envueltos en el asesinato que indigna a Estados Unidos reciban la pena de muerte.

Philonise Floyd lo dijo en una entrevista con CNN tres días después de que saliera a la luz un video en el que se ve cómo un policía somete a su hermano poniéndolo contra el pavimento usando su rodilla durante ocho minutos, en los que dijo la frase “no puedo respirar”, que se ha vuelto tendencia.

“People are torn and hurt because they're tired of seeing black men die constantly, over and over again,” says Philonise Floyd, George Floyd's brother.

“…They took my brother's life. He will never get that back. I will never see him again. My family will never see him again.” pic.twitter.com/p2oa0iVxor

