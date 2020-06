Despachador de policía advirtió a supervisor del arresto de George Floyd

Dan a conocer llamada al momento en que se llevaba a cabo la detención

Entre los oficiales acusados está Derek Chauvin, quien le clavó su rodilla a la víctima

Despachador de la policía de Minneapolis que vio arresto en el que murió George Floyd a manos de policías que encabezó Derek Chauvin, logró hacer una advertencia a su supervisor en el momento en que sucedieron los hechos, de acuerdo a una publicación que hizo el portal del New York Post.

Se informó que fue tanta la alarma que sintió el despachador que de inmediato llamó a su supervisor para darle a conocer lo que sucedía.

Un despachador de policía es un elemento que maneja equipo como radiocomunicación, de cómputo y videocámaras en centros de respuesta de emergencias.

De manera textual dijo al Star Tribune: “No sé, puedes llamarme soplón si quieres, pero tenemos las cámaras preparadas para la llamada del (escuadrón) 320, y… no sé si tuvieron que usar la fuerza o no, pero consiguieron algo de la parte posterior del escuadrón, y todos se sentaron sobre este hombre”.

Entonces el despachador alcanzó a agregar en una llamada telefónica: “Entonces, no sé si te necesitaban o no, pero no me han dicho nada”.

Luego de acuerdo a la revelación de la llamada, se especificó que el supervisor contestó lo siguiente: “Sí, “todavía no han dicho nada… solo un derribo, que no cuenta, pero lo averiguaré”.

Ante esto, el despachador contestó: “No hay problema. No podemos verlo nunca, así que cuando lo vemos, pensamos, bueno, que se ve un poco diferente”.

Estas cintas fueron reveladas por las autoridades que investigan el caso de George Floyd, que murió durante una custodia policial en la que se ve al oficial Derek Chauvin que le clavó la rodilla en su cuello y posteriormente falleció.

Se indicó que el despachador de policía que vio el arresto de George Floyd, a través de una cámara que transmitía la señal al momento de los hechos.

Además, se dieron a conocer unas llamadas que la gente hizo a través del sistema de emergencias 911 para reportar las acciones de los policías.

De manera textual se dijo sobre uno de esos reportes: “Hola, estoy en la cuadra 38 y Chicago y literalmente vi a los agentes de policía no tomaron el pulso y no hicieron nada para salvar a un hombre. Simplemente estaba caminando, así que este tipo, este, ellos lo mataron”.

Hasta el momento se desconoce si el supervisor en mención llegó al lugar de los hechos tras el reporte, sin embargo, se sabe que el primero en llegar fue el sargento David Pleoger, quien acudió más de media hora después.

De acuerdo a los estatutos de la policía de Minneapolis, cuando un oficial usa la fuerza para llevar a cabo una detención debe notificar a su supervisor para que acuda al lugar de los hechos.

George Floyd falleció en la custodia policial en que participó Derek Chauvin y tras ese hecho se desataron una serie de protestas violentas que dejaron una estela de destrozos en varias partes, no solo de Estados Unidos, sino del mundo.

Para ver el video haz click aquí.

Archivado: George Floyd despachador policía