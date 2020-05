Aseguran que George Floyd (víctima ) y Derek Chauvin (policía) trabajaron juntos en el club nocturno Nuevo Rodeo en Minneápolis pues el segundo era guardia de seguridad mientras que el primero fue portero, de acuerdo a información publicada en el portal de Fox News.

Como se recordará Floyd, un hombre afroamericano murió a manos del agente Chauvin, de raza blanca, luego que fuera sometido tras un reporte que alertaba un presunto delito que involucraba al primero.

Al estar en custodia el detenido falleció presuntamente de asfixia luego de que el agente lo sometiera con su rodilla en el cuello por varios minutos.

So they knew each other? Facts coming out, bad drug ring, hooker ring? Personal? George Floyd, fired officer Derek Chauvin worked at same Minneapolis nightclubhttps://t.co/BCKwIiHSPi

