Autopsia de George Floyd. En desacuerdo con el resultado de la necropsia efectuada por las autoridades, la familia del afroamericano muerto presuntamente a manos del policía Derek Chauvin contrató al doctor Michael Baden para una segunda autopsia, de acuerdo al portal de noticias de Daily Mail.

Como se recordará el oficial de Minneapolis fue visto en video arrodillado sobre el cuello del hoy fallecido George Floyd, que estaba esposado y que murió bajo custodia después de declarar que no podía respirar, motivo por el cual fue arrestado.

Este crimen considerado como racial, generó protestas violentas en Minessota y posteriormente se extendieron a otras partes de Estados Unidos, con el saqueo de tiendas y quema de patrullas y edificios de policías, por lo que se desplegaron las fuerzas de la Guardia Nacional para tratar de contener a la población enfurecida.

The family lawyer of George Floyd is getting an “independent” autopsy from a former New York City medical examiner. https://t.co/GW2THMQgrI

— New York Daily News (@NYDailyNews) May 29, 2020