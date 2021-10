George Bush presume bebé: Un nuevo bebé en la familia

“Barbara dio a luz a Cora Georgia Coyne el 27 de septiembre de 2021, en Maine, no muy lejos de nuestra casa familiar donde Barbara y Craig se casaron.”, mencionó el presidente en su red social. El nacimiento de su nieta a traído una gran alegría a la familia Bush, quienes se encontraban un poco nerviosos porque la niña nació antes de tiempo. Archivado como: George Bush presume bebé

“Cora está sana y es adorable, y estamos orgullosos y agradecidos.”, finalizó el exmandatario en la descripción de su fotografía, la cual generó una gran recepción de mensajes de festejo y cariño de parte de amigos, colegas, figuras públicas y público en general. Hasta el momento, no ha escrito más al respecto. Por su parte, Laura Bush compartió la fotografía de su esposo. Archivado como: George Bush presume bebé

El expresidente de Estados Unidos, declaró que como familia se encuentran muy agradecidos ante las muestras de cariño que han recibido y que están muy felices de poder divulgar la noticia. Barbara Bush, siempre se ha caracterizado por ser una persona muy privada en torno a su vida íntima y la noticia del nacimiento de su hija, no pudo ser diferente.

Fui testigo de como se convirtió en mamá

Jenna Bush, quien es presentadora en el programa de Today, mencionó en redes sociales que ella había estado presente en el nacimiento de su sobrina y felicitó el trabajo de parto que realizó su hermana gemela. Cora Georgia, es la primer hija del matrimonio Coyne y su nacimiento sorprendió al público.

“Fui testigo asombrada de cómo mi querida y dura @barbara.p.bush se convirtió en mamá. ¡Y hoy es el día en que me he enamorado! Algunos primos están esperando ansiosamente para jugar contigo, pero todavía no amor.”, mencionó la presentadora de Today dando más detalles sobre el nacimiento de Cora.