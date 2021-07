La letra cambia el lema revolucionario cubano “ patria o muerte”, creado por Fidel Castro, por: “No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas / Ya no gritemos ‘Patria o muerte’ sino ‘Patria y vida’”. “Esto es histórico, esto nunca había pasado y la gente grita ‘¡patria y vida!’ en todas las calles. Estamos muy orgullosos”, dijo Randy Malcom, del dúo Gente de Zona, en una entrevista telefónica desde Miami.

El tema fue terminado en Miami, mientras que su video tuvo rodarse subrepticiamente en Cuba por la participación de los artistas de San Isidro. “Ellos no podían filmar, si los veían los metían presos y lo tuvimos que hacer a escondidas”, dijo Malcom. El pasado fin de semana, la canción resonó como grito de protesta en las manifestaciones masivas contra el gobierno, algo que no se había visto en Cuba en décadas.

“Nunca tuvimos el conocimiento de que el talento y que una canción podía ser el arma para golpear duro a estas personas, a este gobierno”. Malcom y Delgado dijeron que lo que piden los manifestantes es una Cuba libre y democrática y que su descontento es auténtico, a diferencia de quienes han señalado que son una minoría influida por Estados Unidos. “El que está tirado en la calle es el pueblo de Cuba, no son gente de otros países, somos los cubanos que estamos defendiendo nuestra libertad, somos los cubanos los que queremos elecciones libres, somos los Cubanos que no queremos más una dictadura que nos diga lo que tengamos que hacer”, dijo Malcom. “Solamente nosotros que hemos vivido en la dictadura sabemos lo que significa eso”. En la canción dicen que ya son 60 años “trancado el dominó”, en referencia a los años del régimen cubano. “Puede llegar hasta un siglo si no hacemos lo que está pasando hoy”, agregó Malcom.

Un artista completo

Como actor, ha trabajado en más de 50 películas y series de televisión, en inglés y en español, incluyendo la serie “Fear The Walking Dead”, en el papel de Daniel Salazar, y filmes como “Once Upon a Time in Mexico” (”Érase una vez en México”), “Predator 2” (“Depredador 2”) y “Hands of Stone” (“Manos de piedra”). Además de sus logros artísticos, cursó estudios de derecho en la Universidad de Panamá y Harvard y entre 2004 y 2009 ejerció como ministro de Turismo de Panamá.

El premio a la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación se otorga a músicos de herencia iberoamericana no sólo por sus logros artísticos en la industria de la música latina, sino también por sus esfuerzos humanitarios. Entre los homenajeados anteriores están Juanes (2019), Maná (2018), Alejandro Sanz (2017), Marc Anthony (2016), Roberto Carlos (2015), Joan Manuel Serrat (2014), Miguel Bosé (2013), Caetano Veloso (2012), Shakira (2011), Plácido Domingo (2010), Juan Gabriel (2009), Gloria Estefan (2008), Juan Luis Guerra (2007), Ricky Martin (2006), José José (2005), Carlos Santana (2004), Gilberto Gil (2003), Vicente Fernández (2002), Julio Iglesias (2001) y Emilio Estefan (2000). Las ganancias recaudadas en la gala a la Persona del Año, en la que múltiples estrellas latina serenan al agasajado con versiones de sus canciones, se destinan a obras benéficas de la Fundación Cultural Latin GRAMMY.