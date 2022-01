Ahora sabemos cuantos años tienen, pero tal vez más importante, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que realmente les interesa? ¿Qué define su niñez? ¿Cómo interactúas y qué los motiva? Aunque un millennial viene de la era cuando AOL y el email fueron introducidos por vez primera al público y los celulares no existían, la generación Z está creciendo con un iPhone en la mano, ignorando un mundo sin el internet.

Esta generación digital es una raza completamente nueva de humanos, y sin importar si eres o no una investigadora de mercados, una empresaria en tecnologías, o una madre, es momento de conocer a la generación Z. Hay algo de desacuerdo sobre qué es exactamente lo que define a la generación Z. Como el NY Times informa: “Demógrafos marcan el inicio en cualquier lado desde principios de los 90s a mediados del 2000. Vendedores y pronosticadores de tendencias, sin embargo, que tienden a recortar generaciones en pequeñas unidades, a menudo caracterizan a este grupo como un bloque de más o menos de 15 años que comienza alrededor de 1996, lo que los convierte en personas de 5 a 19 años de edad ahora “.

Hablando de comunicarse con amigos, en realidad ellos no lo hacen en persona. Claro, ellos están con ellos en la escuela y después de las actividades escolares. Pero cuando tú eras niña, llamabas a tus amigas por teléfono, programabas reuniones para jugar, escribías cartas a mano para amigos, y esperabas pacientemente recibir invitaciones a fiestas de cumpleaños y cartas en el correo. Estos días todo es digital. Emily Citarella, una estudiante de preparatoria de 16 años en Atlanta, dice en un artículo para el NY Times : “Cuando pienso en la generación Z, la tecnología es lo primero que se me viene a la mente. Conozco gente que ha hecho sus relaciones más cercanas desde Tumblr, Instagram y Facebook”.

Extintos están los días que esperabas que tu hermano se quite del teléfono para que pudieras llamar a tus amigas en la única línea telefónica que tu familia tenía. Extintos están los días donde cada semana esperabas a que tu programa de televisión favorito empezara. Estos niños están acostumbrados a usar streaming para ver sus shows favoritos, comprar en línea (y que el mismo día lo envíen), y pasar todo el día mandando mensajes de texto o comunicándose con amigos en las redes sociales.

Culpa a Google o a los smartphones o al hecho que estos niños están creciendo con acceso ilimitado a prácticamente cualquier cosa que necesiten saber, pero esta generación está acostumbrada a no solo saber lo que quieren, sino a obtenerlo RÁPIDO. Extintos están esos días esperando que los catálogos lleguen en el correo y luego esperar semanas para que tu pedido llegue.

Son una generación menos apegada a los roles tradicionales de género

La idea que el lugar de una mujer es en la cocina mientras el hombre sale a trabajar ha sido considerada como anticuada desde ya hace algún tiempo. Esta generación toma el acercamiento moderno en cuanto a género y lo lleva a otro nivel. Están creciendo y viendo a individuos transexuales siendo más abiertamente aceptados por la sociedad, y de acuerdo con Lucie Greene, una pronosticadora de tendencias en J. Walter Thompson: “Este grupo parece mucho menos apegado a las binas tradicionales o definiciones linéales de sexualidad… Todo se trata de individualismo y el derecho a ser lo que sea que tú quieras ser”.

Llevan lo digital al siguiente nivel

Esta generación literalmente no conoce una época antes de las redes sociales, el internet, email, Snapchat, contenido en streaming, etc. Cuando dices “En mis tiempo teníamos que levantar el teléfono para hablar con un amigo…” ellos giran sus ojos y continúan sus multitareas en su celular con calma. De acuerdo con un estudio llevado a cabo por la consultoría estadounidense, Sparks and Honey: “Los individuos promedios de la generación Z pasan más de 3 horas al día enfrente de una pantalla”. Estos niños nacieron con la tecnología en las manos, y están acostumbrados a saber qué es lo que pasa con sus amigos, compañeros, celebridades y cultura pop.