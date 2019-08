Página

Existen empleos que jamás considerarías por ser un tanto desagradables, pero lo que quizás deberías saber es que son una muy buena fuente de ingresos.

Entre los empleos más desagradables, se encuentra el ser limpiador de inodoros portátiles o un proctólogo, quien se dedica a todas las enfermedades relacionados con el recto, colon y ano.

¡Puedes ganar mucho dinero! ¿Sabías que por saber como eliminar los piojos podrías llegar a ganar hasta 53,000 dólares al año?

Generalmente cuando uno piensa en qué le gustaría trabajar, se imagina en una oficina sentado frente una pantalla en el aire acondicionado; sin ruidos molestos, sin esfuerzo físico y especialmente sin realizar ninguna tarea desagradable o “asquerosa”. Pero, ¿te has puesto a pensar que tal vez aquellos trabajos que no deseas puedan ser incluso mejor pagados que el tuyo tan solo por ponerte a hacer cosas desagradables? Si no eres fanático de la limpieza, puedes ganar mucho dinero con estos extraños trabajos.

Quizás la lista de los siguientes trabajos no sea para nada de tu agrado, si eres obsesivo compulsivo con la limpieza o si simplemente cualquier cosa te causa repugnancia. Si eres de aquellos que no temen a ensuciarse las manos y el orden no es lo más importante en tu vida; tienes un estómago y una nariz resistente y, además, necesitas el trabajo, podrías considerar alguno de las siguientes vocaciones…