“Ya está decidido, es oficial, aunque todavía no diré qué es hasta que tenga todo al cien por ciento (firmado por contrato)”, adelantó Meza, en entrevista exclusiva desde Tel Aviv, donde hoy concluye su reinado. Ya sea como modelo o conductora, como cantante o actriz, la espigada chihuahuense, de 27 años e ingeniera en software, anticipa desafíos que no habría pensado a comienzos del 2020, pero que en el 2022 serán una realidad, según agencia Reforma.

“Casi desde que me coroné con Miss Universo la organización mantuvo presente la importancia de que pensara qué iba a hacer después y de qué manera quería aprovechar este reflector que significa la corona y el impulso que te da. Con todas las puertas que se me abrieron decidí que voy a trabajar en la industria del entretenimiento”, reveló la bella mexicana.

Andrea Meza pidió que la próxima edición de la competencia (que se realizará en Israel) no se politizara, en medio de presiones para que las concursantes dejen de lado sus esperanzas de la corona y boicoteen el evento en solidaridad con los palestinos, recuerda Agencia Reforma.

La Miss Universo 2021 ha causado controversia recientemente por sus fotos de hace algunos años en Instagram, previas a su reinado, mismas que, según varias personas, indican que ha tenido cirugías estéticas; sin embargo, ella no se ha pronunciado al respecto, señala Agencia Reforma.

Hallal es Licenciada en Administración de Empresas, amante del ejercicio de alto impacto y del patinaje urbano. Su vida no ha sido fácil. Fue diagnosticada con Tiroiditis de Hashimoto, que posteriormente se convirtió en hipotiroidismo, enfermedad que le generaba un aumento de peso, de entre 10 y 15 kilos, algo que repercutió en su autoestima. Archivado como: Ganadora Miss Universo 2021

La fundadora de la organización social Un Propósito fue seleccionada por Mexicana Universal, proyecto liderado por Lupita Jones, debido a que quedó en segundo lugar en la edición 2020; este año no se llevó a cabo la competencia nacional por el poco tiempo con el que contaban y por la pandemia, de acuerdo con la organizadora.

“Siempre me he identificado con la cultura y las tradiciones de mi país”

Sin embargo, la mexicana se considera una mujer segura, fuerte y con determinación, atributos que le ayudaron a salir avante a críticas y prejuicios. Su clave para vencer los grandes retos de la vida es dominar la mente, ya que, asegura, esta juega un poder positivo o negativo en la toma de decisiones.

Para la competencia, la candidata ha recibido clases de expresión verbal, corporal, pasarela y deportivas. Entre sus gustos destacan la gastronomía local, la música de banda y el género regional mexicano. “Siempre me he identificado con la cultura y las tradiciones de mi país, me encanta ser embajadora y poder mostrar lo que somos los mexicanos a nivel internacional”, escribió Hallal en su cuenta oficial de Instagram, con una foto en la capital de Israel, Jerusalén. Archivado como: Ganadora Miss Universo 2021