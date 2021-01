No hubo ganadores del Mega Millions y el premio mayor aumentó a 970 millones de dólares

Por su parte, el Powerball sortea este miércoles en la noche 730 millones de dólares

Gracias a las matemáticas y la mala suerte, los jugadores de lotería tendrán otra oportunidad de ganar un premio gordo gigante ya que no hubo ganadores del premio mayor del Mega Millions y ahora aumentó a 970 millones de dólares, informó The Associated Press.

Este miércoles por la noche también un premio de Powerball de 730 millones de dólares está en juego.

El premio mayor de Powerball es el quinto más grande de la historia, y llegará solo un día después de que nadie ganara el premio Mega Millions.

Es la primera vez que ambos botes de lotería superan los 700 millones de dólares. El premio más grande fue un premio mayor de Powerball de 1.58 mil millones de dólares ganado por tres personas en 2016.

Nadie ha ganado ninguno de los premios mayores desde mediados de septiembre, lo que ha permitido que los premios crezcan de manera constante durante meses.

Un período tan largo sin un ganador es raro, pero también refleja las probabilidades increíblemente pequeñas de ganar: una en 292.2 millones para Powerball y una en 302.5 millones para Mega Millions.

La portavoz de la lotería de Maryland, Carole Gentry, dijo que en el sorteo de Mega Millions del martes por la noche se vendieron 260 millones de dólares, lo que resultó en que se cubriera el 36% de todas las combinaciones de números posibles.

En el sorteo del Mega Millions hubo once boletos de lotería que acertaron cinco bolas blancas. Nueve de esas personas se ganaron un millón de dólares mientras que los otros se llevaron dos millones de dólares por haber comprado el ticket con la opción Megaplier, que multiplica el premio por dos. Los dos boletos ganadores de 2 millones de dólares fueron vendidos en Florida.

Los premios enumerados son para los ganadores que eligen una opción de anualidad, pagada durante 30 años. La mayoría de los ganadores optan por premios en efectivo, que para Mega Millions serían 716,3 millones de dólares y 546 millones de dólares para Powerball.