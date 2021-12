Asimismo, la conductora siempre ha demostrado tener tremendo cuerpazo, ya que desde sus inicios en la conducción en el programa Vida TV siempre se le pudo ver una envidiable figura, misma que no se cansaba de presumir en cada oportunidad que podía durante dicha emisión.

Galilea Montijo table dance. Un nuevo vídeo está circulando en redes sociales, para ser específicos en la plataforma de YouTube dónde aseguran en el canal de Chisme no like que la tapatía efectivamente sí bailó en centros nocturnos, te damos a conocer los detalles que se tocaron durante el clip que circula recientemente.

Por años la carrera artística de Galilea Montijo ha arrastrado el rumor de un oscuro pasado, se dice que antes de ser famosa trabajó como bailarina en un table dance. Según en Chisme no Like revelaron el nombre del famosísimo bar en el que la presentadora de televisión llegó a ofrecer ciertos bailes exóticos.

Galilea Montijo table dance. Aseguran que Galilea Montijo no era teibolera, sí bailaba en el centro nocturno pero todo era por la necesidad de ganarse un peso, pero hacen mucho énfasis de que ella no hacía baile sexual. En ningún momento se le vio a la tapatía estar en contacto con algún hombre con propuestas indecorosas, simplemente hacía su trabajo y respetaba lo más que se podía su cuerpo.

Durante la emisión presentada en el programa Chisme no Like salió a la luz toda la verdad acerca del pasado oscuro que atravesó la conductora tapatía, pues aseguran que estaba tan necesitada de dinero que acudió al bar Cucurrucucu para trabajar como bailarina únicamente, sin enrollarse con algún cliente ni nada por el estilo.

Tras el polémico tema del libro de Anabel Hernández la Montijo corre el riesgo de no estar presente en el Teletón

Galilea Montijo table dance. Después de haber sido vinculada en el tema del narcotráfico, Galilea Montijo ha sido atacada mediante las redes sociales. Pues aseguran que la conductora únicamente pide dinero para hacer un desfalco para el capo con quien supuestamente mantuvo una relación amorosa.

Fueron muchas las agresiones virtuales que la tapatía recibió, inclusive en Chisme no Like aseguran que van a quitar a Gali de la emisión del Teletón, pues puede afectar de gran manera que ella este presente ya que mucha gente no querrá cooperar a la fundación tras saber que la conductora estará presente.