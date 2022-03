Galilea Montijo habla sobre su supuesto ‘romance’ con Maca Carriedo

¿Tuvieron un amorío y Maca la engañó?

Montijo le dice a los medios “investiguen antes de hablar”… Galilea Montijo romance Maca: La conductora del programa matutino ‘Hoy’, salió a dar unas declaraciones sobre el supuesto ‘amorío’ que tuvo con la ex conductora de dicho programa. Y es que Galilea ha estado en el ojo del huracán luego de que este rumor captara la atención de todos los medios… Fue a través del Instagram de ‘Chamonic’ que se reveló dicha información, en donde la periodista dice haber recibido esta información que claro, no está confirmada, sin embargo tomó mucha relevancia, pues Galilea se encuentra casada con Fernando Reina… Galilea sale a dar declaraciones La guapísima ex reina de belleza Galilea Montijo, dio algunas declaraciones, entre ellas que se volverán a retransmitir las 3 temporadas de mujeres asesinas, lo cual comenta la presentadora que la tiene muy contenta, compartió escena con Paty Navidad y Ana Brenda. Montijo comentó que será muy padre recordar viejos momentos: “Va a estar muy padre, son temas que fueron casos en la mayoría de la vida real, que me habían invitado cuando todavía actuaba, para mi fue un honor ser parte de este serie, y que lo retransmitan”. Respondió Galilea a los medios.

Galilea Montijo romance Maca: Habló de Inés Gómez Mont Uno de los reporteros, cuestionó a Galilea si sabía que Inés Gómez y su esposo ya se encontraban en México, ya que Galilea mantenía una estrecha relación con la actriz, a lo cual ella respondió que no tenía ni idea y que tampoco quisiera meterse en ese asunto, además de haber perdido comunicación. “No tenía ni idea, desconocía todo ese asunto, no tengo idea. Yo hace tiempo perdí comunicación por obvias razones y dije ‘ni me voy a meter’, porque luego uno dice que ciertos medios se agarran de eso y se van ‘hasta la z’, entonces muchas veces es mejor callarse, porque no ayudas en nada”. Galilea desmintió el hecho de que se estuviera rumorando que estaría pronto dejando México, y yéndose a trabajar al extranjero. “No, no, yo sigo en ‘Hoy’ todo este año, si la empresa decide otra cosa conmigo, yo feliz de la vida me iría”.

Galilea Montijo romance Maca: Habla sobre el fuerte rumor sobre romance con Maca Carriedo Finalmente, la última pregunta que se le hizo a Galilea fue sobre su supuesto amorío con Maca Carriedo, quien fue conductora de ‘Hoy’ por un tiempo, pues de acuerdo al Instagram de Chamonic, se dijo que habrían tenido una relación de dos años, en donde terminaron por culpa de infidelidad de Maca, de acuerdo al portal interiormente mencionado. (AQUÍ ESTÁ EL POST) “No manchen ya muchachos, ya es enserio, miren yo les voy a pedir algo a ustedes, saben que yo siempre les agradezco y yo muy linda siempre salgo a dar la cara para todo. Ya no me pregunten cosas sin prueba muchachos, yo creo que es mejor, que cuando salgan este tipo de cosas, que aparte, hay que tomar las cosas de quien viene. Si algo saben ustedes, es que yo siempre he sido muy noviera, todo el día, y si hubiera sido cierto, tampoco hubiera tenido nada de malo, no estoy en contra de nada, ni de nadie”. (AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO COMPLETO)

Lilí Brillanti reveló los problemas que tuvo con Galilea Montijo hace varios años. Fue en una entrevista con Miguel Díaz, en el programa “Se lo Dijo”, donde habló de las diferencias que hubo entre ellas, todo por culpa del ego de la conductora del matutino Hoy. “Se le juntaron varias cosas, el éxito de Vida TV, ya tenía un nombre, ella venía de Ritmoson. Se hace novia de Cuauhtémoc, gana Big Brother y el carisma, belleza que tiene, todo se le juntó y se fue a las nubes. No sé si se le subió, pero sé que se ocupó mucho, te absorbe el trabajo”, dijo.

Brillanti reconoció que entre ellas hubo varias discusiones, sin embargo, en ese entonces no sabía cómo defenderse, incluso recordó un episodio donde casi pelean al aire.

Galilea Montijo romance Maca: Eran diferentes personas dentro del medio Lilí finalizó confesando que, aunque fue hace bastantes años y aún se acuerda, comentó que ella misma se consideraba una persona inmadura en cuestion de tener que moverse y defenderse dentro del medio. Además dijo que ella era toda una dama y sentía un poco de intimidación. “No sé si me le cruce en la cámara o qué paso. Una vez me acuerdo, llegábamos muy temprano a los ensayos de un sketch que teníamos de Dos Niñas de Cuidado y me dijo algo así que no me pegaba porque conocía a mis papás y los respetaba, en otras palabras, que ella era una dama y yo tenía mucho miedo porque era bastante inmadura a cómo te tienes que mover y defender en el medio”. Informó Agencia Reforma

Respondió Galilea a Lilí Brillanti Luego de las declaraciones de Lilí Brillanti, Galilea Montijo ya le contestó.

Lilí compartió en una entrevista que la conductora del programa Hoy se había portado grosera con ella mientras trabajaron en el programa Vida TV. Ahora, la jalisciense destapa su “velda” sobre esta historia durante un encuentro con la prensa. “Me da risa, 20 años después, que salga esto, no sé con qué intención lo haga. Comenzamos hace 20 años Vida TV y cuando arrancó, sí, efectivamente, yo tenía varios años trabajando, varias oportunidades y ella sí era la primera vez que le habían dado la oportunidad como conductora, ¿se acuerdan? Ella salía como reportera, le hicieron el casting y le dieron la oportunidad en Vida TV”, dijo.

¿Galilea asegura que Lilí se sentía ‘acomplejada’? Incluso Montijo aseguró que Lilí podría estar un poco acomplejada en ese momento para comportarse así. “Que si yo le mandaba quitar la ropa, que si yo le mandaba a que no la maquillaran, y ella como conocía a todos los reporteros, pues ella filtraba. Hasta que un día la productora y yo nos sentamos y dijimos: ‘Esas son cosas de acá, de la producción'”. Galilea agregó que aguantó durante muchos años los desplantes y chismes, hasta que tuvo que ponerle un alto. De acuerdo con información de Agencia Reforma, Gali respondió: “Fuimos compañeras muchos años, eso sí, y después de tanto, pues ya llegó un momento en que sí la confronté. Ustedes saben que uno viene del barrio, yo soy del barrio y en el barrio uno aprende a defenderse y yo siempre me voy a defender?. Un día sí le dije: ‘A ver maestra o lo arreglamos o lo arreglamos'”. “Creo que se le olvidó contar que me ponía la cara, se reía y me decía: ‘Pégame, pégame’. Hasta que le dije: ‘¿Sabes qué? No, no lo voy a hacer, no voy a caer en tu juego'”.

Galilea Montijo, conductora.