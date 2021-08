“Hablar de esto no es nada fácil porque es un tema muy personal. Ya saben también que soy muy chillona. Como siempre, estoy aquí para darles la cara a ustedes el público que nos quiere tanto y que nosotros los queremos a ustedes, siempre dando la cara para lo bueno y para lo malo”, expresó Galilea Montijo.

Tranquila, la también actriz quiso dirigirse a todas las familias que están pasando por momentos difíciles, como la de ella, para decirles que les manda su cariño y que no pierdan la fe en Dios: “Para los que nos quedamos, hay que seguirnos cuidando”.

Después de confesar que su papá había regresado con su mamá hace 10 años, Galilea Montijo aseguró que aceptó esta decisión por la felicidad de su madre: “Dios y la vida me han dado la oportunidad de ver por ambos, de estar al pendiente de ellos, por supuesto, y ahora que mi papá se fue, pues me toca seguir viendo por mi mamá como lo hice desde el primer día que empecé a trabajar”.

“Le mando un beso muy grande a todas sus hijas, a sus hijos, que no tengo el gusto de conocerlos, y a mi hermano, que próximamente estaré con ustedes y ya se los quería compartir porque luego empiezan las historias “, comentó Galilea Montijo.

La conductora dijo a continuación que próximamente estará “apapachando” a su mamá, que es quien le preocupa porque si se encuentra muy mal: “Quería que lo escucharan de mi parte, hay que seguirnos cuidando, es en serio, no hay que tomarlo a la ligera aunque estemos vacunados”.

A pesar del difícil momento por el que está pasando, Galilea Montijo no quiso dejar escapar la oportunidad para desearle un feliz aniversario a su esposo, Fernando Reina Iglesias, por diez años de feliz matrimonio, además de agradecerle por estar con ella en las buenas y en las malas.

“¿Por qué nos perdemos de los hermanos?”: Galilea Montijo

Casi para finalizar, Galilea Montijo tuvo un ‘reclamo’ para su padre, quien falleció debido a complicaciones derivadas del coronavirus: “Besos para toda la familia de él, siempre decimos, ¿por qué nos perdemos de los hermanos por culpa de los papás? Pero solamente ellos saben sus historias”.

“Ahí yo no me metí, yo solamente quise ver feliz a mi mamá siempre porque fue el amor de su vida y es la única que me preocupa ahorita y si está muy mal ella, te amo, ma’, luego te apapacho y te meto unos tequilas”, concluyó la conductora.