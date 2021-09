“En la vida he metido varias veces la pata”: Galilea Montijo

Hace poco menos de un mes, la conductora mexicana Galilea Montijo regresó al programa Hoy luego de su viaje por Estados Unidos y mostró que metió la pata. “Gali” llegó al foro con una fractura en el pie izquierdo luego de que sus compañeros le ayudaran a dar unos pasitos y lograr sentarse.

“En la vida he metido varias veces la pata, pero en esta ocasión si me fracturé. Volé de unas escaleras por venir chismeando. Volé como un metro, muchachos, pero aquí estoy con todo el cariño”. La tapatía agregó que, debido al impacto, ya no pudo mover su extremidad porque se rompió el metatarso, aunque no fue algo tan grave, según los médicos sólo tiene que cuidar la estabilidad de su pie por unas semanas.