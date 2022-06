¡Galilea Montijo impacta en diminuto bikini a sus 49 años!

Galilea hizo confesión entre lágrimas

Aunque en estos días de celebración, la conductora se ha mostrado feliz y de lo más agradecida, a inicios de mes, Galilea Montijo, quien ya forma parte del elenco de ‘Netas Divinas’, confesó que no está atravesando por un buen momento de su vida. La guapa tapatía confesó entre lágrimas, lo que le diría a la Galilea del pasado.

“Le diría: ‘No tengas miedo de nada’, porque a parte siempre me lo he dicho, ¿sabes? De alguna u otra manera, siempre he sido muy dura conmigo. Me ha costado mucho apapacharme, esta parte de ‘sí, eres chingon* en lo que has hecho, bueno o malo, les guste, no les guste, a mí me ha costado’”, confesó entre lágrimas la conductora mexicana. Archivado como: Galilea Montijo en bikini