La conductora mexicana dio una inesperada noticia en el programa Hoy

Galilea Montijo denuncia chantaje por fotos sin ropa

“Hay un tipo que está mandando unas imágenes mías”, afirmó

¡Vaya lío! La conductora mexicana Galilea Montijo dio una inesperada noticia en el programa Hoy: denuncia chantaje por fotos sin ropa.

A través de un video que está disponible en el canal oficial de YouTube del programa matutino, y que hasta el momento tiene más de 116 mil vistas, Galilea Montijo denuncia chantaje por parte de un hombre que pretende ganar dinero mostrando unas fotografías falsas.

La conductora, con rostro serio, se expresó de la siguiente manera: “Quiero hacerles un comentario que me lo han hecho llegar a través de la agencia la cual me representa. Hay un tipo que, no sé, está mandando unas imágenes mías, donde claramente se ve un Photoshop, donde claramente él quiere dinero, porque supuestamente son unas fotografías que me tomaron cuando yo tenía 18 años y quiero decirle a este señor, que a los 18 años yo ya estaba en la Ciudad de México, entonces quiere decir que ¿le tomó fotografías a una menor de edad sin ropa?”.

Galilea Montijo prosigue con su mensaje: “No puedo enseñar completamente las fotografías porque claramente se ve el cuerpo de otra señora donde incluso se le ve la cesárea, la cicatriz de una cesárea”, para después pedir a sus compañeros que muestren de nueva cuenta una fotografía:

“Si le hacemos un acercamiento, se ve claramente el Photoshop, porque mi lunar, yo tengo un lunar en la parte del cuello, y al hacer el Photoshop ellos, lo hacen de un lado, y hay otras cosas que se puede uno dar cuenta que no soy yo, entre ellos, la medida del brazo. Mi brazo y mi antebrazo toda la vida han sido muy delgados”.

La conductora confesó que todo esto la pone muy triste, porque a pesar de que el mundo está “vuelto loco”, existe gente con toda esta maldad y que lo esté haciendo por dinero.

“Este señor dice que tiene muchísimo material y que tiene juntas con revistas y entonces estaba esperando mi respuesta para yo comprarlas, o si no, se las vendía a las revistas. Yo solamente le quiero decir a las revistas que, si quieren comprarlas, pues están comprando un material completamente falso, y en estos momentos, yo ya estoy tomando acción legal, por supuesto, y pues sí nos iríamos a juicio”, aseguró Galilea Montijo.

“La Gali” aseguró que tiene la manera de comprobar las diferencias físicas entre ella y la mujer de las fotografías, pues mientras la chica tiene la cicatriz de una cesárea, Galilea Montijo tuvo a su bebé hace 8 años.

“Entonces, a este señor le digo que yo no me presto a este tipo de cosas, yo soy una mujer que desde los 14 años trabajo para sacar adelante a mi familia, entonces, ¿usted le tomó las fotos a una niña de 14, 15, 16, 17 años?, porque yo a los 18 años ya estaba en México y tengo cómo comprobarlo”.

