Tal parece que los problemas para Galilea Montijo no han terminado

Aseguran que hay mas detalles ocultos tras ventilarse que la conductora sostuvo un romance con narco

“Sí ella hizo mal y pasó encima de las personas sin importar el daño que hizo, ahí está, toda acción tiene una reacción”, expresan usuarios Luego de que subiera un video en sus redes sociales donde pidió que pararan los ataques en su contra, tal parece que los problemas para Galilea Montijo no han terminado, pues ahora se asegura que hay mas detalles ocultos tras ventilarse que la conductora sostuvo un romance con narco. A través del canal de YouTube de Vieira Vidente, quien cuenta con más de un millón de seguidores, la reconocida psíquica reveló qué hay de verdad en el libro Emma y las otras señoras del narco, escrito por la reconocida periodista Anabel Hernández, y donde se menciona a la presentadora del programa Hoy de Televisa. ¿Qué pasará con Galilea Montijo? Con más de 100 mil vistas hasta el momento, y todo tipo de comentarios, este video muestra a Vieira Vidente decir que esta lectura de cartas la hace con todo respeto, en este caso, a la conductora mexicana Galilea Montijo, quien ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. “Voy a hacer este video como siempre, dando mis comentarios, también tocando cada punto, esperando que ustedes respeten el comentario que yo voy a dar, pero también recordemos que no voy a estar ni nunca lo he estado ni a favor de una ni en contra de la otra o viceversa”.

No hay buenas noticias para Galilea Montijo “Por lo que estoy viendo, Galilea Montijo no va a terminar el 2021 muy bien. La primera carta me está mostrando a La Torre, ella está derrumbada, se siente derrumbada, se siente en el piso, como nunca, se siente mal”, expresó Vieira Vidente, quien ve a la conductora como si estuviera ‘atada de manos’. “Quiero decirles que ella nunca ha sido santo de mi devoción. Las cartas me están confirmando lo que dije en el video para Inés Gómez Mont (donde mencionó que Galilea Montijo está ocultando algunos secretos) y nuevamente me están diciendo que ella ha sido traicionada por una persona muy allegada”.

La conductora no tendría en este momento ayuda divina Vieira Vidente reveló que Gali en este momento no tiene ayuda ni de sus ángeles ni de sus ancestros, mucho menos de sus santos: “Mis ángeles me están diciendo que ella tiene un karma qué pagar, ella ha sido una persona que le ha hecho sus ‘dos que tres’ a dos que tres personas y les ha sacado muchas lágrimas”. De acuerdo a sus cartas, Galilea Montijo sería una persona de frente y otra por detrás: “Ella tiene un ego muy fuerte, pero no significa que sea una persona mala”, comentó la psíquica, quien hizo una nueva lectura para descubrir si las lágrimas que derramó la presentadora de televisión eran reales y qué pasará con ella.

¿Anabel Hernández dijo la verdad en su libro? A continuación, Vieira Vidente mencionó a la periodista Anabel Hernández, autora del libro Emma y las señoras del narco, de quien dijo que no revelaría si tiene o no la razón, pero sí compartió que Galilea Montijo tiene varios secretos que no han salido a la luz… “Ella dice que el sol va a salir nuevamente para ella y que todo esto es cuestión de tiempo, lo cual pasará en el 2022. Aquí la veo con lágrimas en los ojos, y yo siempre he dicho, después de la tormenta viene la calma, aunque está muy vendada últimamente, tiene que saber las amistades que tiene, tomarse un tiempo y meditar”.

“Cuando el río suena es porque piedra trae”. Vieira Vidente opina sobre la situación que vive Galilea Montijo Ahora, la reconocida psíquica mencionó un dicho muy popular: ‘cuando el río suena es porque piedra trae’: “Cuando a una persona le duelen tanto las cosas pues… ella sí estuvo llorando, yo no vi que sus lágrimas fueron de un todo sinceras y con el corazón en la mano, es lo que pude percibir”. “A esta periodista le tengo que decir que le va a llover sobre mojado, le vienen muchas demandas en 2022 y 2023”, comentó Vieira Vidente, quien después de sacar otras cartas, expresó que el esposo de Galilea Montijo, Fernando Reina Iglesias, está muy dolido con ella porque salió ’embarrado’ con las acusaciones hacia la conductora.

Galilea Montijo demandará a Anabel Hernández En otra parte de este video, la reconocida psíquica aseguró que Galilea Montijo demandará a Anabel Hernández por lo que dijo de ella en su libro Emma y las otras señoras del narco: “No veo que vaya a tener éxito esa demanda, Anabel tiene muchas pruebas y tiene con qué defenderse”. “A mí no se me hace justo que esta periodista no se haya medido, ya sabemos que Galilea tiene un hijo y por qué decir esa clase de cosas, y sí fuera verdad, nadie es quien para revelar esa clase de secretos. Hay personas a las que se les olvida que hay niños de por medio, ese niño va a crecer…”.

Vieira Vidente le dice a Anabel Hernández que tenga mucho cuidado Ya casi para finalizar este video, la psíquica quiso dirigirse a la periodista para decirle que tenga mucho cuidado, pues a pesar de tener pruebas de lo que escribió en su libro, no tendría cómo defenderse de todo lo que se le avecina próximamente: “La muerte te va a rondar”. “Debes de tener mucho cuidado porque te viene un percance, como un atentado, tienes que cuidarte las espaldas, estás hablando de más y mi muerto te manda a decir que ‘calle bemba’, como decimos en Cuba, estás hablando mucho, no vaya a ser que amanezcas un día de estos con la boca llena de moscas”, comentó Vieira Vidente.

Anabel Hernández, ¿irá a la cárcel? Otra carta le indica a Vieira Vidente que varias personas quieren ver presa a la periodista Anabel Hernández, pero ella no pisará la cárcel: “Va a tener éxito con el libro, pero vienen arreglos entre sus abogados y los abogados de Galilea Montijo y se involucrarán otras personas más”. “Siempre he dicho que la humildad es muy importante y de humildad Galilea Montijo no ha tenido nada en la vida, con eso se los digo todo, pero esto no significa que a ella la pongan en esta posición que ella se encuentra en estos momentos. Ella está muy triste” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Aseguran que el tiempo le dará la razón a Anabel Hernández sobre lo que dijo de Galilea Montijo De inmediato, internautas expresaron sus puntos de vista luego de ver este video en el que Vieira Vidente comentó que la declaración de Galilea Montijo, en la que no pudo contener sus lágrimas, no fue del todo sincera, además de que se le vienen varias demandas en contra a Anabel Hernández. “Yo he leído los libros de Anabel y el tiempo siempre le da la razón”, “Mala persona cuando nos vestimos de sangres de muchos seres inocentes. Nadie es buena cuando es corrupta y tapadera de político y capo”, “Por eso hay que pensar bien lo que vamos hacer en nuestras vidas porque el pasado siempre nos alcanza”.

“Galilea y su esposo son unas joyitas” Por su parte, una persona se expresó de la siguiente manera: “La señora Anabel siempre tarda años en recabar pruebas, pero siempre acierta, y Galilea y su esposo son unas joyitas”, mientras que alguien más comentó: “Recuerdo lo que dijo Daniel Urquiza, el rey de las extensiones, en paz descanse, que esa mujer Galilea era de lo peor y trataba muy mal a los nuevos integrantes del programa, muy prepotente”. “Siempre he sentido que Galilea es muy altanera, por eso hay que ser humildes, eso le da calidad a uno como persona, ¿qué importa que te vistas de las grandes marcas si eres arrogante y vales poco como persona?”, “Pero la señora Anabel no fue la que anduvo con narcos o robó o mando golpear personas, toda acción tiene una consecuencia, solo Galilea es responsable de sus acciones… y pues a pagar”, se puede leer en más comentarios.