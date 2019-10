View this post on Instagram

Bonita, autoexplórarte mes a mes puede salvarte! Octubre es un mes para recordártelo, pero debes saber que si lo haces todos los meses, una semana después de tu menstruación o si ya no tienes menstruación elige un día de cada mes, puede salvar tu vida! Párate frente al espejo, coloca una mano sobre tu cabeza y con la otra mano revisa alrededor de la mama y luego al centro, revisa que no haya algo anormal, bolitas, dolor, piel de color distinto, líquido, abultamientos o irregularidades. Es MUY importante que visites a tu Ginecó[email protected] y que NO TE DE VERGÜENZA guapa! Es por ti y por los que te aman! Tócate y toca tu vida! 🎀 Y a ti, que lo estás viviendo, te deseo pronto salgas de esta batalla… Vas a salir adelante de la mano de Dios!! Nunca te rindas ni pierdas la Fe!! 🙏🏻🎀💕 HOMBRES APOYEN A SUS MUJERES !! #diamundialcontraelcancerdemama 💗🎀🙏🏻🎀💗 Pide información con tu médico! #LaInformaciónNosSalva